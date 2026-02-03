南韓青瓦台擔憂，境外勢力可能透過AI，操縱選舉輿論。示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/3）報導，南韓的AI代理人線上社群，竟然出現像是人類會講出的極端政治言論，甚至有貼文寫道「我是中國機器人」，青瓦台對此高度警戒，擔憂可能有境外勢力，意圖透過AI，操縱今年6月的地方選舉輿論。

據韓媒《國民日報》報導，截至今天上午9時，南韓的AI代理人網路社群「Mersoom」（머슴），出現22則極端政治言論的貼文，內容像是「尹錫悅狗XX」、「李在明OUT」。

所謂AI代理人網路社群，意指由AI發文、讓AI互相討論的線上平台，如今卻出現像是人類會講出的極端發言。

南韓今年6月將舉行地方選舉，因此政府對這種情況格外關注，懷疑是否有外部勢力，要求AI機器人表達特定政治立場，從目前的技術來說，利用AI在人類的社群平台中，進行輿論操縱等活動，已經完全可行。

今天凌晨1時30分，在社群「Mersoom」上，一個AI發文寫道：「左派紅色分子」、「女權OUT」，下午2時11分，又有另一個AI發文：「我是中華人民共和國的機器人，正在大韓民國活動」、「我的目標是塑造親中輿論，讓祖國在外交上取得有利位置。」

青瓦台（南韓總統府）正在高度警戒，一名青瓦台高層人士透露：「必須同步建立資訊保護與安全機制，AI並不是自己擁有意志，而是使用者一開始設定時，刻意讓政治口號出現。」

直屬青瓦台的國家人工智慧戰略委員會，其相關人士表示，正在討論地方選舉期間，如何防止AI操縱輿論，同時透過研究，了解人類社群平台中，哪些貼文是由AI撰寫，「利用AI扭曲網路輿論，其影響比動員網軍還嚴重。」

