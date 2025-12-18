南韓AI機器人大軍上線！外送救災農村全靠它

南韓機器人應用再進化，首爾街頭出現AI外送機器人，不僅能自動轉向、減速，還會在斑馬線前等候綠燈，咖啡廳省下人力與平台外送費，一杯咖啡也能送。機器人更走進急難救災，「機器狗」深入危險區域尋找受困者，農村則靠AI採收機器人，從摘蘋果到搬運全程自動化，期盼解決人口老化帶來的勞力短缺。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

用外送 APP 訂購咖啡後，停在公園待命的外送機器人隨即啟動，沿著既定路線出發。外送機器人說，「已經接到訂單了，我會小心地過去。」行進途中，遇到上坡不成問題，偵測到前方有人時，機器人會自動轉向或減速；來到斑馬線前，若感測到行人綠燈只剩下幾秒，也會主動停下等待，確保行人安全。

《Yonhap News TV》報導指出，機器人抵達咖啡廳後，店家將顧客訂購的飲料放入具有保冰、保溫功能的外送箱中，機器人再返回公園，完成整個外送流程。導入外送機器人後，咖啡廳不僅節省人力成本，也無需支付外送平台的抽成費用，且沒有最低訂購金額限制，即使只點一杯咖啡，也能享受外送服務。咖啡廳業者劉亞仁表示，「外送費是免費的，如果透過『外送的民族』，通常要三千到五千韓元。現在這個服務不收費，也沒有最低訂購金額，對顧客來說相當親民。」

這項服務其實是由南韓首爾陽川區廳推動，目前已有四台外送機器人實際投入使用，未來還計畫持續增加數量，擴大合作商店，進一步提升居民生活便利性。機器人的應用不只限於民生服務，也逐步延伸到公共安全與救災領域。警笛聲響起，濃煙瀰漫，民眾掩住口鼻避難，首爾江南 COEX 大樓停車場內模擬火災情境，多輛車輛被火焰包圍。首爾江南消防署聯合十多個相關單位，進行大型建築停車場火警演習，模擬電動車起火且火勢可能向高樓層延燒的情境。現場除了出動無人機灑水，還派出一項關鍵設備，也就是機器狗。

《Yonhap News TV》記者介紹，「這套裝備是『機器狗』，能進入消防人員無法直接到達的區域，協助搜尋需要救助的人。」在內部結構複雜、人員密集的大型建築中，機器狗的實用性尤其明顯。首爾江南消防署署長姜東萬指出，「即使消防人員配戴空氣呼吸器進入地下空間，也有耐熱、抗煙和視線的極限，能夠克服這些限制的，正是機器人。」

AI 機器人也逐漸成為人類生活的重要幫手。面對人口老化嚴重的南韓農村，機器人技術更被視為解方之一。結合人工智慧的採收機器人，從採摘到搬運蘋果全程自動化，有望紓解農村長期缺工的困境。韓京國立大學研究員姜碩勳表示，「這種機器人可以連續工作十二到十八個小時，在某些情況下，甚至比人類更有用。」

南韓政府喊出「與 AI 一起革新農業」的口號，希望透過人工智慧技術對抗氣候變遷，同時持續開發更符合農村需求的機器人，為農業注入新動能。

