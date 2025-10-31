南韓AI發展神助力 輝達將供應26萬顆先進晶片
美國科技巨擘輝達(Nvidia)今天(31日)宣布，將向南韓供應26萬顆最先進的人工智慧(AI)晶片。同時，輝達執行長黃仁勳在亞太經合組織(APEC)峰會期間與南韓總統李在明舉行了會晤。
南韓擁有2家全球領先的記憶體晶片製造商－三星電子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK hynix)。這兩家公司生產的晶片對於人工智慧產品，以及對快速發展的AI產業運作所仰賴的資料中心至關重要。
李在明總統曾表示，希望南韓能成為人工智慧領域的領先力量。
輝達表示，該公司正「與南韓合作擴展該國的人工智慧基礎設施，將對南韓的自主雲端平台與AI工廠提供超過25萬張GPU(圖形處理器)。」
根據今天達成的協議，其中5萬張GPU將用於三星電子正在興建中的一座新「人工智慧工廠」。
南韓科技巨頭三星表示：「藉由投入超過5萬張輝達GPU，人工智慧將融入三星的整個生產流程。」
SK集團和現代汽車集團(Hyundai Motor Group)也將獲得5萬張GPU，用於其AI設施。
營運南韓最大搜尋引擎NAVER的「NAVER Cloud」將獲得6萬張GPU，用於擴展其AI基礎設施。
另有5萬張GPU將投入於首爾的國家人工智慧運算中心(Seoul's National AI Computing Center )以及雲端服務和IT供應商。
黃仁勳表示：「南韓在科技和製造業領域的領先地位，讓它處在AI產業革命的中心。在這場革命中，加速運算基礎設施的重要性，就如同電網和寬頻一樣不可或缺。」(編輯：許嘉芫)
