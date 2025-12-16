南韓AI祕書再進化 從生活到旅遊開啟智慧新時代

南韓IT企業攜手全球科技大廠，打造更聰明的AI祕書，可即時理解語境、自動抓重點，還能管理行程。韓國觀光公社也開發AI觀光管家，服務涵蓋37種語言翻譯、客製化路線推薦，並結合AR擴增實境功能，讓外國遊客智慧體驗韓國風情。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓民眾與朋友通電話時，想確認週末爬山的天氣，只需呼叫 AI 秘書就能立即得到答案。民眾詢問時，AI 秘書立刻回覆：「預計天氣晴朗，最低氣溫三度，最高氣溫十四度。日夜溫差大，穿衣服要注意。」這項功能來自南韓 LG U+ 最新公開的升級版 AI 秘書 ixi-O。用戶不需中斷通話，也能同步查詢資訊。

廣告 廣告

LG U+ AI Agent 推進組組長崔允浩表示，許多使用者在雙手無法騰出的情況下，很難邊通話邊搜尋資料。他形容，通話中即時連接 AI 搜尋資訊，是「全球首例的服務模式」。ixi-O 導入 Google Gemini 大型語言模型，能理解語境、自動抓重點，還能協助管理行程，如同一名智慧小管家。Google 亞太區全球商務拓展副總裁 Karen Teo 認為，這項合作是「向韓國消費者提供尖端 AI 體驗的好例子」，並期待使用者能因此變得更有生產力與創意。

南韓 IT 企業紛紛推出自家版本的 AI 秘書。Kakao 在 Kakao Talk 內導入 OpenAI 的 ChatGPT，使用者不需切換應用程式，即可在同一平台查詢資訊或使用地圖、購物等服務。SK 電信在原有助理中整合 Perplexity 的搜尋引擎，KT 電信則利用微軟技術開發企業用 AI 秘書。

AI 也被引進觀光領域。韓國觀光公社首次公開「AI 觀光管家」，希望為外國遊客提供更即時、貼近需求的服務。其中最實用的便是即時翻譯功能。在順天灣國家公園，解說員使用韓語導覽，遊客的手機畫面則同步翻成中文、德文、蒙古文等語言。來自德國的訪客表示，翻譯速度快、內容準確。「我問它公園裡哪些景點值得一看，也詢問附近的咖啡廳和餐廳推薦，它都回答得很清楚。」

只要掃描 QR Code，遊客即可連結到 AI 觀光管家。系統提供多達三十七種語言翻譯、個人化路線規劃，還能即時查看各分區的車流情況。AR 擴增實境也是亮點之一，可在主要景點體驗虛擬動物、地標或故事場景。韓國觀光公社智慧觀光組次長金賢姬表示，如果能將成功的模式推廣到各地旅遊景點，將能提升國民旅遊意願，也有助於各地觀光發展。

更多 TVBS 報導

AI已成新時代核彈？《黃仁勳傳》作者示警：破壞力恐毀滅人類

奧特曼離台後 將拜會南韓總統、三星及海力士高層

韓砸700兆韓元打造半導體聚落 擬建晶圓廠助攻IC設計

路透爆川普解禁前中國已入手H200 知情人士：北京擬設限護本土晶片

