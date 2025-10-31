南韓APEC晚宴會場「車銀優軍服現身」 被證實有任務在身

車銀優今年7月28日入伍，穿軍服被目擊常引發話題。（資料照，翻攝車銀優IG、韓國陸軍訓練所官網）

南韓有「臉蛋天才」之稱的男星車銀優，今年7月入伍後，穿著軍服仍難掩明星光環，時常成為話題。APEC峰會今（31日）二度於南韓舉行，車銀優也被目擊穿著軍服，現身將舉行APEC晚宴的慶州某飯店，韓媒指出，南韓國防部證實，正在軍樂隊服役的李東敏（車銀優本名）將到場支援。

APEC峰會睽違20年再度回到南韓舉辦，今（31日）起一連兩天將於慶州進行，事前宣傳南韓政府也卯足全力，不僅找來韓流巨星G-Dragon拍宣傳影片，同時預計在晚宴登台表演，BTS隊長RM也在企業領袖峰會發表演說，韓流加持下讓APEC峰會更有看頭。

正在服役的車銀優今（31日）被目擊現身慶州一家飯店，據《朝鮮日報》報導指出，南韓國防部證實，軍樂隊服一等兵李東敏將支援APEC正式歡迎晚宴。

據了解，APEC晚宴預計在南韓時間今晚間6時（台灣時間下午5時）登場，與會人員包含21個會員國元首及官員出席，輝達執行長黃仁勳、三星會長李在鎔、SK會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣等也都獲邀。





