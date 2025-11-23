南韓BIGBANG回歸了？ 「農村山寨版」搶先合體爆紅

韓國頂尖團體BIGBANG即將重返舞台，然而網路上如今卻出現了農村低配版本，有網友質疑其抄襲韓流天王GD，大家還記得當時GD在演唱會上宣告2026年4月BIGBANG將會合體回歸，眾多粉絲引頸期盼，但沒想到還沒等到真正的BIGBANG，就先等來了大陸農村的山寨版，近日，在雲南有網路紅人在直播中模仿BIGBANG的MV，從妝髮到舞蹈動作都極度還原，短短一個小時就吸引了超過600萬人次的觀看，賺進了豐厚的收入，此舉引起了BIGBANG粉絲的強烈不滿，認為這根本不是致敬，而是赤裸裸的抄襲。

韓流巨星GD在台北大巨蛋親口證實，BIGBANG將於明年20周年合體回歸，讓許多歌迷朋友感到十分期待，至於究竟是四人合體，還是重現五人時期的盛況，粉絲們議論紛紛，不過，雲南卻有網路紅人搶先在BIGBANG之前進行了「合體」，並在網路上迅速走紅。中國網紅雲南BIGBANG：「WOW，Fantastic Baby。」

從化妝髮型到神情姿態都極其相似，就連鏡頭的運用和隊形排列都經過精心設計，來自大陸雲南農村的這五位親兄弟聲稱，為了向偶像BIGBANG表達敬意，才會拍攝影片進行模仿，甚至進行了一個小時的直播，就吸引了超過600萬人觀看，賺取了大量的金錢，然而，山寨版終究不是正版，許多粉絲對此感到不滿，質疑版權費用是否已繳交給BIGBANG，這也促使該網紅趕緊拍攝影片道歉，以平息眾怒。

大陸網紅蹦山咔拉咔（雲南BIGBANG）：「大家千萬不要把我們的偶像拿來跟我們做對比啊，因為喜歡BIGBANG才會有我們的出現。」

但也有許多網友認為蹦山咔拉咔模仿BIGBANG非常用心，除了模仿BIGBANG的造型之外，直播過程中還全程使用麥克風，雖然搞笑成分居多，但其舞蹈和服裝都受到了許多網友的讚賞，而當地農村的居民表示，這五兄弟在結束直播後，就會立刻回到農田進行工作，並沒有因為網路爆紅而變得驕傲自滿，非常貼近生活，目前也沒有和任何娛樂公司簽約的打算。

