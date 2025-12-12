南韓GDP成長率連3年低於2% 恐重演日本「失落的一代」

南韓連續3年GDP都低於2%，有分析憂心，日本「失落的一代」，會在南韓重演。

根據南韓央行最新發布的經濟展望報告顯示，南韓2027年GDP成長率預估，只有1.9%，連續三年低於2%，創下自1960年代以來首見的長期低成長紀錄。韓媒憂心，這或許是南韓「失落30年」的開端。（葉柏毅報導）

南韓「朝鮮日報」發表評論指出，南韓從1962年，啟動五年經濟發展計畫以來，經濟成長率跌破2%的情況只出現過五次，這些衝擊雖然一度重挫經濟，但往往只維持一年，就會出現強力反彈。不過，南韓這幾年的經濟，卻異常疲軟，從2025年到2027年，GDP連三年停在1%多，這代表南韓經濟已失去彈性，陷入長期疲態。

評論指出，南韓此刻的狀況，與1990年代初日本泡沫經濟破滅的狀況，極為相似。日本從1993年到1994年，GDP連三年低於2%，之後就正式步入「失落的30年」。隨後，日本企業凍結招聘，就業市場進入冰河期，進而誕生了「失落的一代」。

評論指出，真正令人擔憂的，並不是單一年份的低成長，而是南韓的經濟體質，遠比當年的日本，更加脆弱。評論也形容，當年的日本，像是「有存款的年輕人，但今天的南韓，則像是準備不足的老人」。連三年低於2%的成長率，不僅代表經濟已失去彈性，更令人憂心的是，日本「失落的一代」，更可能會在南韓重演。