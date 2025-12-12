南韓K2戰車進軍拉美 秘魯採購54輛

記者廖子杰／綜合報導

南韓總統辦公室10日發布聲明指出，南韓已與秘魯正式簽約，將出售54輛K2主戰車與141輛K808輪型裝甲車，協助秘魯推動裝甲戰力現代化，並擴大雙方防務合作。

簽約儀式在秘魯當地時間9日下午，由總統赫里親自主持，南韓防衛事業廳廳長李鎔喆則以韓方代表身分出席。根據合約，秘魯將採購現代樂鐵公司的54輛K2主戰車和141輛K808輪型裝甲車，提升裝甲部隊作戰能量與生存性。

雙方並未透露採購金額與交付時程，但聲明指出，合約若順利履行，將成為南韓對拉丁美洲地區最大規模的地面裝備軍售訂單，也是K2戰車繼出口波蘭，取得歐陸市場銷售實績後，首度打開拉美市場。

廣告 廣告

南韓《東亞日報》報導，現代樂鐵可望以秘魯為據點，向哥倫比亞、烏拉圭、厄瓜多爾等中南美國家推銷新銳裝備產品。

秘魯向南韓採購195輛先進地面載臺，增強部隊戰力。圖為南韓K2進行射擊訓練。（達志影像／美聯社資料照片）