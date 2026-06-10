南韓Kakao工會罷工4小時 要求改革獎金制度

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南韓科技公司Kakao工會今天(10日)發動4小時的罷工，要求改革公司的獎金制度，並保障員工工作權益。

數百名身穿黑色T恤、手持白色雨傘的工會成員上午走出位於首爾京畿道板橋(Pangyo)的Kakao辦公室大樓，步行前往附近的廣場舉行抗議集會。

工會先前向警方表示，這場集會預計有多達1,200名會員參與。這場集會和平進行，以音樂會拉開序幕，並於下午3時(台灣時間下午2時)結束。

根據當地媒體報導，工會計劃於6月29日發動全面罷工，屆時約5,000名會員都將參與。Kakao旗下5個部門共聘有約6,000名員工。

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在全球人工智慧(AI)熱潮推動下，科技企業獲利屢創新高，南韓這個亞洲第四大經濟體的勞資爭議也日益升溫。在此前，三星電子(Samsung Electronics)迫在眉睫的罷工危機在5月底落幕，工會成功與資方達成協議，為半導體部門員工爭取到公司營業利潤的10.5%作為獎金。

Kakao是南韓第一大即時通訊軟體，該公司上個月表示，在政府介入協調下，仍未能與工會達成薪資協議。

工會要求改革Kakao的薪酬制度，認為公司高層近年來獲得更多獎金，但一般員工分潤有限。

Kakao先前表示，工會提出的利潤分享方案並不切實際，因此予以拒絕。工會方面則未證實談判細節。

工會幹部徐承旭(Seo Seung-uk，音譯)在集會上表示，公司「建立了一套要求員工犧牲、卻讓管理階層規避責任的制度」。

Kakao今天發表聲明表示，公司已啟動即時應變系統因應罷工，管理階層也將持續與工會協商。 (編輯:柳向華)