南韓KF-21完成研發飛行測試 「第1批次」下半年交機

記者賴名倫／綜合報導

南韓「韓聯社」報導，國防採購計畫管理局（DAPA）13日宣布，自製KF-21戰機已完成研發飛行測試計畫，象徵其性能與可靠性已通過驗證；而目前啟動的「第1批次」（Block 1）量產機型，則可望自下半年起開始交付，大幅提升南韓空軍制空打擊戰力。

由南韓航太公司（KAI）研發的KF-21戰機4號原型機，於12日在慶尚南道泗川空域順利完成最後一次飛行測試任務，讓測試進度較原訂時程大幅提前2個月完成；KF-21自首架原型機於2022年7月首度升空試飛迄今，共計在42個月內執行逾1600架次飛行測試、完成約1萬3千項各類測試項目評估，並先後執行「流星」（Meteor）中程空對空飛彈、M61A2型20公厘機砲與IRIS-T短程空對空飛彈的射擊測試；由於期間並未發生重大意外、因此也於2024年通過初始作戰測評（IOT&E）後，獲准啟動首批20架量產計畫。

報導指出，暱稱「獵鷹」的KF-21，在測試後期曾將測試空域從泗川延伸至瑞山，針對空中加油作業、異常飛行狀態下的改出操作進行測試，證明整體性能與系統可靠性符合原定性能指標，因此隨著測試計畫告一段落， 採用機腹半埋入式掛彈設計的第1批次量產型，也可望自下半年起出廠交付、承擔空中作戰任務。

根據南韓空軍規劃，下一款「第2批次」將修改外型、配備機腹彈艙以提升匿蹤性能，並預計自2020年代末期啟動量產；而「第3批次」則將升級航電設備，把機首的「紅外線搜索追蹤」（IRST）系統，換成與F-35同級的「光電標定系統」（EOTS），藉此提升目獲與識別能力，鞏固未來空中作戰優勢。

未來「第1批次」量產機型將承擔空中作戰任務，有助提升南韓空防戰力。（取自南韓空軍臉書）

採用機腹半埋入式掛彈設計的KF-21原型機，於2022年7月首飛迄今，已完成1600架次測試飛行。（取自南韓空軍臉書）

KF-21原型機曾於2023年進行「流星」飛彈射擊測試，驗證操作可靠性。（取自Korea Defense Blog臉書專頁）

KF-21在測試中與A330 MRTT加油機搭配，證明可透過空中加油，大幅延長航程與滯空時間。（取自KAI公司網站）

南韓國防部宣布，KF-21戰機已完成研發飛行測試計畫；而「第1批次」量產機型也可望於下半年出廠交機。（取自DAPA網站）