南韓N號房追加審判！性侵未成年再加5年徒刑 主嫌趙主彬坐47年牢

南韓「N號房」主嫌趙主彬，因為又被查出新的猥褻及性剝削事證，遭最高法院加判5年徒刑。

在2018年，犯下震驚南韓社會的「N號房」性剝削事件主嫌趙主彬，在2021年被判42年有期徒刑，並且已經服刑。不過趙主彬又因為在2019年犯下的另一起未成年性剝削與性侵等罪行，在今（11）日被追加5年刑期，趙主彬累計要坐47年牢。（葉柏毅報導）

據韓聯社報導，南韓最高法院第二庭，11日以趙主彬再被查到，在2019年有「違反兒童及青少年性保護法」中的相關罪責，對趙主彬加罰5年有期徒刑。趙主彬主要是因為2019年對當時仍然未成年的受害者，進行性剝削與性侵等行為，在2022年9月，遭到「追加審判」。

廣告 廣告

追加審判的一審法院，除了加判趙主彬5年徒刑之外，並命令他必須接受40小時的性暴力治療課程，同時禁止趙主彬以後在與兒童、青少年及身心障礙者保護等相關機構就業。

趙主彬因為在2019年5月到2020年2月間，恐嚇包括兒童與青少年在內的數十名女性受害者，製作性剝削影片，並且透過社群平台秘密販售與散布，違反了南韓的兒童及青少年性保護法，趙主彬以「強制猥褻」與「詐欺」等罪名，在2021年10月，最終被判處42年徒刑。此外，趙主彬還因為在去年2月，涉及另一樁強制猥褻案件，被南韓最高法院追加4個月徒刑。

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案