南韓SK電信大規模個資外流事件 消保官要求吐出逾一年獲利

南韓政府的消費者保護機關週日（21日）裁決，今年發生2300萬名用戶個人資料外洩事件的SK電信公司，必須向每名消費者賠償10萬韓元（約2140台幣），總計高達近492億台幣的賠償額，超過SK電信一整年的獲利。

韓聯社報導，南韓公正交易委員會旗下的消費者院，是在58名SK電信個資外流受害者提出集體訴願後，在週日做出這項決定。此一案件可能也為南韓近期另一起規模更大的個資外流案開啟先例，南韓網購巨頭酷澎（Coupang）的3370萬用戶個資遭集體竊取外洩，正在南韓社會與政壇掀起另一場風波。

週日發布的裁決中，南韓政府命令SK電信以兩個方式補償其電信用戶：對每名用戶提供5萬韓元的月租減免，並另提供5萬韓元等同現金、可供購買的積點。

這一裁決將使得SK電信可能要付出2.3兆韓元（約492億台幣）賠償，而SK電信2024年度的全年獲利，也才只有1.43兆韓元。2.3兆韓元的賠償相當於SK電信2024年度總營收的13%。

今年4月，SK電信公布了其行動電話用戶SIM卡個資全面外洩的事件，當時已經被迫免費向所有消費者免費更換SIM卡。今年8月，南韓的個資保護主管機關已經對SK電信開出1348億韓元（約28.8億台幣）的罰單。

SK電信將有15天的時間可以對南韓消費保護機關的這項裁決提出上訴。SK電信表示將仔細評估公告的內容，審慎做出決定。

今年對南韓的資訊安全來說是災難連連的一年。除了SK電信與酷澎的超大規模個資外洩醜聞，今年9月，南韓國家情報資源管理院得資料中心發生大火，不但使得南韓郵政、公務機關的系統癱瘓多日，還更爆出沒有備援，以至於多年的公文紀錄全部消失的醜態。

