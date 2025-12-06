南韓Subway爆食安危機！贈品「龍蝦盤」螯脫落掉色 官方致歉並提供賠償

記者蒲世芸／綜合報導

美式連鎖品牌Subway近日在南韓爆出品質爭議！官方6日證實，冬季限定推出龍蝦口味潛艇堡，還會贈送龍蝦圖案的盤子作為贈品，但卻爆出盤子上的龍蝦圖案出現脫落情形；另外，還檢測出含有「鎘」（Cardmium）成分，因此決定將產品全數回收。

盤子正常的造型模樣。（圖／翻攝自X平台 @mglee1031）

這款盤子原本是購買限定推出的龍蝦口味潛艇堡，即可獲得的限量贈品。但近期在網路上有消費者抱怨，指盤子上的印刷圖案會脫落，疑似有品質上的問題。如今更查出含鎘，令不少顧客大呼「嚇壞了」。

廣告 廣告

根據台灣衛福部網站資料，鎘為自然界中的元素，因為其特性不容易腐蝕，所以在工業和消費產品中有很多用途，包括製造電池、顏料、電鍍金屬和塑膠製造等。但若吸入高劑量的鎘會造成嚴重的肺臟損害；食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，則會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉。

若長時間暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，還會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病產生；其他的長期影響，則是造成肺的損傷和骨骼脆弱。

南韓Subway在官網發出致歉聲明表示：「對於此次事件讓大家感到憂慮，我們深表歉意」，並承諾「將迅速且負責任地執行所有必要措施」。業者透露，已在上月24日停止相關贈品的發放，並啟動回收機制，也呼籲拿到盤子的消費者「請立即停止使用並配合回收」，回收流程則將儘快公布。

南韓Subway在官網發布致歉聲明。（圖／翻攝自南韓Subway官網）

另外，為補償受影響顧客，南韓Subway將提供8千韓元（約新台幣170元）等值商品券。同時強調，本次事件將作為警惕，未來會「全面強化品質與安全管理制度」，避免類似爭議再度發生。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

俄威脅增！德通過新兵役法欲擴大志願役 18歲青年將強制填問卷引爆抗議

獲頒首屆FIFA和平獎！川普開心大跳YMCA 在世足抽籤儀式成鎂光燈焦點

高薪職缺變陷阱！青年要赴俄工作結果被送到前線 至少2百名肯亞人遭騙

繼南韓酷澎大規模個資外洩 韓媒爆台灣用戶資料也存在韓國伺服器中

