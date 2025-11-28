南韓YTR長白山揮國旗！遭中國「禁止入境」韓網氣炸了

國際中心／楊佩怡報導

今（2025）年7月時，一名擁有47.5萬粉絲的南韓YTR「시수기릿」（sisu.girit）至中國、北韓交界處的長白山上，一旁的中國遊客來人往，但他卻絲毫不在意，直接從背包中掏出南韓國旗並興奮揮舞，還唱著南韓國歌。結果他的行徑引來身邊中國人的不滿，甚至有公安打開他的背包檢查。沒想到近日當他想再度飛中國時，卻被中國禁止入境。





南韓YTR在長白山上揮舞國旗、唱國歌。（圖／翻攝自YouTube@ 시수기릿）

從影片中可見，YTR在長白山天池湖的步道上展開韓國國旗，並唱起了國歌。突然，一名公安從他手中奪走了國旗，一旁的中國遊客還說：「你不應該這樣做，這是中國領土，幸好你沒有被逮捕」。隨後，YTR用手機翻譯app問公安：「能不能把國旗還給我？我把它放進包裡帶走」。結果不僅沒要回來，還被公安帶走，隨即結束直播。後來YTR開直播描述事情經過，他表示警方將他所帶的個人物品、手機裡的照片都被翻看；他透露可能是因為長白山就在北韓旁邊，中國可能怕有衝突，所以才禁止他揮南韓國旗；且他也承諾不會在有相同事件發生。

南韓YTR因揮舞南韓國旗遭現場公安檢查手機、翻背包。（圖／翻攝自YouTube@ 시수기릿）

沒想到，根據《朝鮮日報》報導，YTR在11月11日搭上前往中國的飛機，想要去張家界旅遊，不料當他順利抵達中國機場後，卻因無法通過入境審查程序，只能再次返回南韓，他傻眼表示：「最近中國免簽入境，怎麼可以拒絕我入境呢？太不像話了！」。事實上，他落地中國機場時，就被公安要求檢查背包有無南韓國旗，甚至被要求交出手機，他原本想藉上廁所名義請經紀人江相關影片涉成私人，結果中國公安早就看過他影片，還拿著臉被打馬賽克的畫面逼問YTR是不是他，最後只好承認是本人。

最終該名YTR遭中國禁止入境，引發南韓網友不滿。（圖／翻攝自YouTube@ 시수기릿）

YTR氣憤表示：「去中國搭飛機一趟要140萬韓元，回來要花100萬韓元以上，總共250萬韓元（約新台幣5萬3351元）的錢就這樣飛了。我光是搭機就超過8個小時，真的是累壞了」。相關消息在韓網傳開，不少韓國網友痛批「中國人是不是也在濟州島插上了五星級紅旗？」、「那是中國，一個沒有自由的國家，所以奪走太極旗是理所當然的嗎？」、「在韓國，穿著中國軍裝行進沒有任何限制」、「韓國人在中國升起國旗是有問題的，但中國人可以在韓國升五星紅旗嗎？」。





