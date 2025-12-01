南馬助學金發放 學以致用利益人群

馬來西亞的學制，雖然跟台灣不太一樣，但頒發助學金的時間，跟台灣差不多。包括慈濟芙蓉聯絡處、麻坡支會、昔加末共修處等地，一共舉辦了六場頒發典禮，嘉惠486位學生。今年的活動融入環保理念，鼓勵學生把所學的環保知識落實在生活中。

「我和我姊姊的志願一樣，都是當一名警官。」

樂於分享自己的夢想，鼓勵台下的學弟妹們，也都能勇敢追夢，這是慈濟芙蓉聯絡處，舉辦的多場獎助學金頒發典禮，期待孩子開創屬於自己的未來。

慈濟助學生 石宛琪：「我的願望是做一位籃球教練，可以教導更多的人學會籃球，珍惜現在的時光，然後錢要好好去利用它，不要浪費錢。」

為了減輕清寒學子的生活負擔，慈濟麻坡支會分別在靜思堂、昔加末共修處，及東甲培華小學舉行獎助學金頒發典禮，六個場次，共有486位學生受惠。

家長 吳玉美：「我很疼他們的 很愛他們，我要孩子做好好的孩子，要聽話。」

慈濟助學生 艾斯維尼：「我會用功讀書 ，這樣未來才能減輕家裡的負擔。」

啓賢學校校長陳美玲：「貧窮真的是不代表什麼，只要自己願意，把自己擺在那種積極 肯去努力，相信有一天 你們會做得很好，以後你們長大了，你們也延續這種精神，我們的社會會越來越好。」

慈濟助學生 黃鈺茗：「長大賺了錢 ，可以幫助一些有需要的人。」

今年在頒獎活動之餘，志工還增設了環保趣玩、淨零SDGs桌遊、講座、手工DIY等活動，寓教於樂，讓學生們在遊戲中，學習環保知識。

慈濟助學生 塔努莎：「如果我有時間 ，我會去環保站做資源分類，這是很好的體驗。」

再窮都不能窮教育，期待受助學生能帶著滿滿的愛與祝福成長，未來回饋社會，成為照亮他人生命中的光。

