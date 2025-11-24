南高分檢案情研析室揭牌

法務部長鄭銘謙(左三)在台南司法單位服務多年，近日「回娘家」為台南高分檢整修完成的案情研析室揭牌。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

法務部長鄭銘謙在台南司法單位服務多年，日前特別回「娘家」視導，為台南高分檢整修完成的案情研析室揭牌。同時也邀集南高分檢檢察長、檢察官召開座談會。鄭銘謙除對台南司法團隊表示高度嘉許外，也承諾將支持南高分檢盡快完成完成辦公室遷建、改善工作環境。

出身台南的鄭銘謙為司法官學院廿六期結業，在南檢、南高分檢服務多年，歷任廉政署署長、台北、台南、雲林、金門等地檢署檢察長，廿一日會同辦公室主任陳玉萍、南檢檢察長鍾和憲等回到「娘家」南高分檢為案情研析室揭牌，也特別走訪曾經使用過的辦公室，同時與台南司法團隊召開座談。

南高分檢檢察長黃玉垣會中特別針對偵辦國安案件、督導轄區地檢署召開特殊詐欺犯罪型態座談會、強化阻詐、懲詐、識詐、防詐作為，推動施用毒品者戒癮治療、加強二審審核功能並落實再議案件從實從嚴審核，並就本署遷建計畫辦理情形等進行報告。

鄭銘謙特別表揚台南檢察官及行政業務各項優良表現及辛勞付出，期勉檢察官端正品格，因應多元犯罪型態，也應落實團隊合作、與時俱進，以創新思維多管齊下遏止犯罪。詐欺工作防治方面，南高分檢所轄雲林、嘉義、台南地檢均以透過短影音等擴大宣導，在遏阻反轉詐騙犯罪率、降低人頭帳戶已具成效，鄭銘謙特別提醒檢察官督促法院避免量刑過輕，嚴謹審核法院判決，以符合民眾期待，持續落實行政院「五打七安」、「打詐行動綱領2.0版」等政策。