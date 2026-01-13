南高合作！賴瑞隆站台林俊憲 喊為457萬人推進步政策

剛贏得民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，13日下午趕赴台南市替立委林俊憲加油打氣，並陪同車隊掃街。（洪榮志攝）

剛贏得民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，13日下午趕赴台南市替立委林俊憲加油打氣，並陪同車隊掃街。林俊憲表示，台南與高雄是一水相隔的兄弟城市，在環境保護、經濟發展、交通議題、防疫救災上，都需要跨境合作治理。未來若能通過初選與大選的考驗，將維持既有「南方治理平台」機制，為台南與高雄共457萬人，推動進步政策。

「南高連線，幸福實憲」，賴瑞隆今天下午5時抵達林俊憲位於中西區永華路的競選總部時，除立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人，還有20多位台南市議員在場歡迎，現場氣氛十分熱烈，也讓林俊憲陣營士氣高昂。

賴瑞隆強調，林俊憲是他的好兄弟，過去他們在立法院併肩作戰，一起守護台灣各項權益。林俊憲也是他非常欣賞的人才與敬重的夥伴，不管是對台南的願景或是各項建設，都感受到非常用心。這段期間他們彼此在高雄、台南各自作戰，昨天忙完他的初選後，特別過來幫林俊憲加油。

賴瑞隆還表示，林俊憲是他心目中最理想的台南市長人選，特別是他在高雄市政府服務時，也看到一位好的市長，對台南的重要性，那時是賴清德市長，讓台南得以快速進步發展，期盼未來台南、高雄能夠一起努力。

賴瑞隆認為，過去南北的落差很大，但這幾年台南、高雄進步的速度很快，希望台南市的下一棒由林俊憲接棒，未來高雄與台南一起努力，打造更強的產業、交通，讓南台灣更進步、更繁榮、更發展。

林俊憲也指出，賴瑞隆今天應該很忙，但卻送溫暖與力量來給他，非常感謝。在立法院他們曾共同探討過「跨境治理」，北高雄與南台南是同一個生活圈，未來不管是在環保、交通、產業規畫，以及未來大南方新矽谷S廊帶計畫，台南與高雄都必須有更密切的合作。他與賴瑞隆都懂國家未來的整體科技計畫，且無論公誼或私交都非常要好，賴瑞隆擔任高雄市長、林俊憲擔任台南市長，台南、高雄的合作會更順暢、更有效率。

