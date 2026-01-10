南高屏同盟！高雄輔選首站陪車掃50分鐘 黃偉哲：擁有市政經驗的賴瑞隆最讚 3

CNEWS匯流新聞網記者李承值／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入選前黃金週，參選人、立委賴瑞隆今（10）日再度獲得重量級加持。台南市長黃偉哲特地到高雄，首站即與賴瑞隆合體車掃長達50分鐘，這不僅是黃於此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，也象徵繼屏東縣長周春米表態唯一支持賴瑞隆後，「南高屏同盟」及「市長級戰隊」正式成形。黃偉哲更明確表態，雖各參選人都優秀，但唯一擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的。

賴瑞隆表示，初選以來誠摯感謝高雄市民，以及高雄市議會議長康裕成、在地立委、多位市議員、參選人、超過300位跨黨派里長的公開支持。他亦非常感謝來自全台各地的好戰友，如周春米、將征戰彰化縣長的立委陳素月、一週內2度南下站台的立委沈伯洋，以及立委蔡其昌和林淑芬等多位國會同僚近期接連公開肯定，還有跨縣市議員等。

賴瑞隆指出，在初選前夕關鍵時刻，黃偉哲市政繁忙之餘，仍親自到高雄相挺，象徵來自市長級的肯定。他感謝經濟委員會、公督盟優秀立委的「學長」黃偉哲在關鍵時刻力挺，這份情誼將化作更大責任。

賴瑞隆強調，高雄正站在產業轉型與城市升級的關鍵時刻，包含多項交通建設、總統賴清德積極推動的「南部半導體S廊帶」等，都需仰賴高雄、台南、屏東跨區域整合。他也說，南高屏宛如兄弟姐妹一般，未來需要的是擁有跨域治理能力又能團結各界的市長，自己將延續高雄市長陳其邁打下的基礎，結合南高屏合作能量，讓高雄在產業、建設與生活品質上，全面向前邁進，讓南部成為台灣最閃耀的區域。

黃偉哲表示，自己年輕時曾短暫居住過高雄，對高雄有著深厚的情感。他指出，高雄在陳其邁帶領下，成為重要的經濟飛躍城市，未來需要更有力的支持，而賴瑞隆擁有市政經驗、國會歷練，政績可供檢驗。

黃偉哲也指出，此次高雄市長黨內初選參選人都很優秀，但唯一擁有市政、行政治理經驗的賴瑞隆是其中最讚的，相信最有能力無縫接軌市政。

繼周春米先前公開表態支持後，此次黃偉哲首度跨縣市輔選，首站就陪同賴瑞隆於鳳山區車掃長達50分鐘。賴瑞隆也成為唯一獲得2位現任縣市首長力挺的高雄市長初選參選人；象徵「南高屏同盟」成形，也凸顯賴瑞隆在黨內長期不分派系、廣結善緣的特質，更是人品、專業與協調能力獲高度信賴的「最大公約數」人選。

