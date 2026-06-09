南高屏大雷雨來襲！屏東沙漠溪暴漲 警戒2小時
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署9日下午發布台南市、高雄市、屏東縣3縣市大雷雨即時訊息，其中針對屏東縣三地門鄉沙漠溪（海神宮）發布災防告警，持續至傍晚5時17分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
更多中天新聞網報導
NBA/文班亞馬狠推布朗森腦袋惹議！聯盟：未達惡意犯規標準
NBA/林書豪與甜瓜大和解！破冰上節目談當年尼克往事
NBA/馬刺球迷在紐約被扁！斑馬呼籲停止：行為不被接受
其他人也在看
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
2天半雨量「半個台灣紫爆」！被讚及時雨 南部人嗨喊：能多撐2個月
受到滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署持續針對多地發布警戒。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量，為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨。
基隆、新北12縣市大雨特報 慎防短延時強降雨
中央氣象署今天（10日）中午發布大雨特報指出，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，易有短延時強降雨，台東縣、恆春半島已有豪雨發生，今日基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿
生活中心／林善柔報導日前受到台灣南部地區許久未降雨影響，各大指標水庫的水情曾一度陷入嚴重危機，面臨乾涸考驗。所幸近日迎來入夏後最關鍵的梅雨鋒面，在連續6天大雨的強力挹注下，南部主要水庫的蓄水量在短短一週內顯著回升，目前已重回安全防線。
快訊／暴雨狂襲溪水瞬間暴漲 3工人受困沙洲險遭洪水吞沒 驚險畫面曝
中部地區持續降下豪大雨，南投國道六號13K今（10）日上午發生3人受困沙洲的意外，3名工程人員在烏溪河床進行橋墩穩固工程，不料溪水瞬間暴漲，3人來不及撤退，連同一台挖土機、一輛休旅車受困河床上，眼看溪水越來越湍急，嚇得趕緊報警。消防局接獲報案，緊急出動動三個分隊、約20名消防隊員，花了近一小時透過垂降設備，順利救出三名工程人員。
致災性豪大雨來襲！苗栗泰安緊急停班課 全台21地「豪雨假」一次看
本週受滯留鋒及西南氣流影響，全台降雨明顯，預估今、明（6/9、10）2日雨勢最為劇烈，氣象署也持續針對多地發布豪雨特報。今日至目前為止已有部分地區達停班、停課標準，苗栗縣泰安鄉今天早上緊急宣布停班停課一天，另外台中市和平區、南投縣仁愛鄉，還有嘉義縣5鄉、高雄市5區、屏東縣8鄉，共計21地，今日皆停班停課。
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
豪雨狂炸！高雄市5行政區6／10停班停課 22縣市一次看
中央氣象署表示，因滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。最新消息是，明天（6／10）已有部分區域宣布停止上班上課，高雄市府表示，6月10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%
南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
不斷更新／苗栗泰安緊急停班課！ 6/9全台「豪雨假」一次看
受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
熱帶低壓助攻！曾文水庫水量暴增近1倍 2期稻作供灌露曙光
台南市去年2期稻作第1組6月初即已開灌，今年遲未決定，近1周以來熱帶低壓發威，9日、10日2天降雨卻不如預期，但對南部水庫仍算及時雨，台南市曾文與烏山頭2座水庫合計，從4日的5409萬立方公尺，10日上午暴增為9400萬立方公尺，7天增加快1倍，水利署認為2期稻作供灌樂觀，但評估曾文蓄水率需有5成才安心，因旗山溪這次雨水豐沛，將大量從甲仙堰越域引水灌飽南化水庫，最快12日可討論出2期稻作供灌期程。
連日豪大雨猛灌！全台水庫暢飲破2.5億噸…南部唯獨這水庫「0%」原因曝
梅雨鋒面發威，全台各地連日豪大雨，讓水庫入流量將近2.5億噸，經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水的供應獲緩解。當全台各水庫蓄水量提升，唯獨位於高雄燕巢區的阿公店水庫仍維持「0%」引起關注；不過該水庫是全國首座以防洪為主的水庫，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作的水庫，因此，空庫期間作為滯洪空間使用。
今滯留鋒徘徊「降雨時間長」！雨至少還要下7天 中場休息時間曝
今、明（10日、11日）兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，氣象署提醒，台灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生的機率。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
人找到了！馬太鞍溪遭沖走工地主任「這地方」奇蹟生還
生活中心／李明融報導花蓮縣馬太鞍溪8日因豪雨導致溪水暴漲，上演了一場驚心動魄的生死大搜救！一名鄧姓工地主任在現場連人帶車遭山洪沖走失聯，搜救人員雖在下游尋獲他駕駛的吉普車，但車內卻空無一人。隨著入夜後山區再度降雨、溪水持續暴漲，搜救一度被迫暫停。正當眾人揪心之際，深夜9點多卻突然傳來奇蹟好消息，民眾聽見沙洲傳來微弱求救聲，警消隨即出動搭載熱顯像儀的無人機升空搜索，竟然發現他漂流數小時後，正躺在下游處的一塊「大石頭」上待援！面對如此驚人的求生欲，現場救援人員也忍不住直呼「真的太強了！」。