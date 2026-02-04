南高屏有望變藍天？謝龍介爆關鍵：賴清德最痛是被拿下這都

2026年台南市長選戰開打，民進黨提名立委陳亭妃，將對決國民黨立委謝龍介。謝龍介認為，身兼民進黨主席的總統賴清德最痛的就是，對手贏下台南；所以我們就讓賴總統痛一次。而整個南台灣包括高雄、屏東、台南，只要在野凝聚在一起，就會大有可為，因為民意在變。

謝龍介今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德執政1年8個多月，還是蠻低迷的，民調起起伏伏，有一點回升，但是就是離不開40%的基本盤，按道理講，民進黨的基本盤加上現任執政優勢，再怎麼差，最起碼要在45%以上；可是卻一直在45％以下，當然他們會很焦慮。顯然可以看出藍白在將近6成的在野黨民意，是相當牢固的凝聚在一起，所以南部的高雄、屏東、台南，甚至全國各縣市，只要藍白凝聚在一起，他相信民進黨都會很辛苦，不是只有北部，還包括南部。

謝龍介接著表示，賴清德最痛的就是，對手贏下台南。所以所有的好朋友只要凝聚在一起，就讓賴總統痛一次。賴清德一路就是想要贏，他一路都很順遂、一帆風順，除了前總統蔡英文在初選擊敗他，賴清德沒有敗過任何一場戰。所以這一次，就讓賴清德總統再痛一次，因為他背離民意越來越遠，所以整個南台灣包括高雄、屏東、台南，只要在野凝聚在一起，就會大有可為，因為民意在變。

謝龍介更指出，他每天來來回回去到廟會、市場，這些朋友告訴他們，想要改變，當然弊案是其中之一，尤其是台南已經連續執政33年，他們提名的候選人，初選就選了兩年，砍得刀刀見骨，然後說他贏了幾次，他還要再贏一次。可是他們在地方蹲點20幾年，他只想讓台南市民贏一次，讓台南市再度光榮一次，所以他想要讓市民贏一次，這跟賴總統想要贏一次，候選人想要再贏一次，是不同概念。所以南部的台南、高雄、屏東，他們會串聯合作，在野黨如果凝聚在一起，他相信2026大有可為。

