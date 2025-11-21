南高屏澎組隊出征國際 立委推「南台灣觀光圈」打造全球級亮點

▲南高屏澎立委組隊拚觀光，推國際行銷、MICE佈局與「南台灣好玩卡」打造全新觀光圈。

【記者 王苡蘋／綜合 報導】為推動南台灣區域觀光整合、提升國際能見度，南高屏「Lucky 7」立委許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華與楊曜，今（21）日在立法院共同召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布將以跨縣市合作模式，推動南高屏澎觀光圈，並提出航空、郵輪、MICE會展、國際旅展組隊、跨域好玩卡等多項政策建議，打造南台灣成為全新國際級觀光品牌。

立法委員許智傑指出，南部是台灣觀光重鎮，然而長期重北輕南等因素，導致南臺灣產業轉型較緩慢，近幾年在中央及地方合作下，逐漸靠演唱會經濟等模式打開國際知名度，也產生不少外溢效益，演唱會期間台南跟屏東住宿也大幅成長，約有15%粉絲外溢至台南、屏東。單就過去兩年高雄發展演唱會經濟的成果，2023年舉辦破千人演唱會逾百場，吸引超過139萬人次，創造45億元觀光產值；2024年舉辦破千人演唱會逾157場次，吸引超過171萬人次，創造57億元觀光產值，年成長約27％。高雄觀光2025上半年成績單出爐，在六都中高雄勇奪「四大冠軍」，國際旅客成長率飆升11.62%，旅宿業營收和住宿率也全是第一名，透過高雄擔任「南台灣觀光領頭羊」角色，帶領南高屏澎縣市觀光一起發展。從大勢女團BLACKPINK粉色到這週的TWICE藍色，高雄整個城市都動起來了，搭配交通運輸計畫、商圈券刺激消費，把這個城市投入觀光行銷上頭。

在航空與郵輪發展方面，許智傑與邱志偉近年成功推動高雄直飛岡山、熊本等航線，並持續爭取歐美長程航線。邱志偉表示，高雄旅運量受台積電設廠與企業進駐帶動，未來國際商務旅客只會愈來愈多，政府必須同步強化多語言指示系統與機場量能。黃捷則指出，今日同時是高雄郵輪發展的大日子，探索星號以高雄為母港啟航，將往返菲律賓與沖繩群島，預計全年靠泊超過 20 航次，為南台灣海上觀光開啟全新篇章。

在國際行銷與旅展策略上，立委們共同呼籲，南台灣不應各自為政，而應整合台南、高雄、屏東、澎湖的資源，以「組隊形式」參加國際旅展，更有效向全球推廣南部特色。林宜瑾表示，台南擁有山海美景與豐富美食，米其林指南更帶動國際旅客關注，去年她與林俊憲共同促成「漁光島國際火舞藝術節」吸引大量海外遊客，證明南台灣具備發展文化觀光的能量。

就會展（MICE）發展，立委們指出，全球城市競爭激烈，新加坡 2023 年舉辦 152 場國際會議位居世界第2，台北 68 場居第23，高雄僅 11 場、排名196，仍具極大上升空間。他們要求中央強化南台灣的會展建設與行銷，結合產業聚落、港灣城市優勢與場館資源，提升高雄及周邊城市的國際會展吸引力。

在跨縣市大型活動方面，鍾佳濱與徐富癸呼籲，南部已具備舉辦大型活動的能量，未來如客家博覽會、台灣燈會等大型慶典，都應考慮採「多縣市共同舉辦模式」，擴大觀光效益。徐富癸並指出，墾丁雖具備國家公園、海洋文化與多元生態，但因交通不便造成觀光衰退，中央應優先補強交通建設，才能翻轉整體觀光量能。

會議最後，許智傑再次強調，南高屏與澎湖合計擁有五大國家風景區，中央應投入更多資源進行整合規劃，並推動「南台灣好玩卡」，比照日本大阪周遊券、首爾轉轉卡，整合交通、景點、優惠與跨縣市景區，一卡暢遊南台灣。他表示，立委團隊將持續推動此願景，讓南台灣真正成為台灣觀光的新引擎、國際旅客的首選目的地。（圖╱許智傑立委辦公室提供）