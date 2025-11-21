南高屏澎組「超級觀光圈」！Lucky7立委推動推跨縣市大整合

民進黨立委許智傑號召南台灣綠委召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布將以立法院為平台全面推動南台灣觀光升級。 圖：許智傑辦公室提供

[Newtalk新聞] 為打造南台灣跨縣市整合的「超級觀光圈」，民進黨南高屏立委許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、楊曜等人今（21）日共同召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布將以立法院為平台全面推動南台灣觀光升級。

這項「Lucky 7立委」觀光願景延伸至澎湖，從演唱會經濟、MICE會展產業、國際旅展、航空郵輪新航線至跨縣市「南台灣好玩卡」，企圖打造一條龍式區域觀光帶，讓南台灣成為下一個國際旅遊亮點。

許智傑指出，南部是台灣觀光重鎮，但長期「重北輕南」造成轉型速度受限，這幾年靠著演唱會經濟打開國際能見度，效益已經外溢到台南與屏東。他說，高雄 2023 年舉辦破千人演唱會逾百場，吸引 139 萬人次、創造 45 億產值，2024 年更提升至 171 萬人次、57 億產值，年增 27%。高雄觀光在 2025 上半年更在六都中奪下國際旅客成長率、旅宿營收、住宿率等「四大冠軍」，足見南台灣具有作為「觀光領頭羊」的能量。

邱志偉與許智傑也成功促成高雄飛岡山、高雄飛熊本航線，更持續爭取歐美長程航線。邱志偉表示，高雄國際旅客需求將因台積電設廠效應不斷成長，政府應積極規劃多國語言標示、提升機場量能，以迎接未來龐大旅運需求。

黃捷則宣布好消息，高雄郵輪迎來今年第七艘首航郵輪「探索星號」，將以高雄為母港，航向菲律賓佬沃、科隆島、公主港，也會前往日本那霸、宮古島、石垣島，預計靠泊超過20航次，替高雄開拓全新海上旅遊路線。

與會立委也強調南台灣要全面進攻國際旅展，結合米其林美食、文化節慶與城市品牌共同行銷。林宜瑾提到，台南米其林指南吸引大量國際旅客，而「漁光島國際火舞藝術節」成功引進文化商機，就是南台灣跨縣市合作的最佳案例。

在MICE會展經濟部分，各立委直言，南台灣潛力龐大但未被充分重視。全球2023城市MICE排名中，新加坡居第2（152場）、台北第23（68場），高雄卻僅排名196名（11場）。他們呼籲政府必須以南台灣為戰略重點，結合產業、城市形象與成本優勢，把更多國際會展帶到南高屏。

在大型活動與區域串聯方面，鍾佳濱主張未來大型活動應採「跨縣市模式」辦理，例如今年原住民運動會由高雄開幕、屏東比賽，就是可擴大效益的例子。徐富癸也呼籲重振墾丁觀光，指出南部交通建設仍是最大瓶頸，沒有高鐵、沒有機場，使跨縣市旅遊受限，中央更應加碼交通投資。

至於「南台灣好玩卡」，許智傑指出，北北基與高雄已有相關票卡，但南台灣跨縣市的整合仍是空白。他主張比照大阪周遊券、首爾轉轉卡打造一卡通用的南台灣觀光套票，結合五大國家風景區與澎湖資源，讓旅客「一卡在手、吃喝玩樂交通全包」。

與會立委們強調，南台灣觀光資源豐富，但中央投入的資源與長期布局仍不足，未來將聯手要求中央擴大支持，以打造南高屏澎成為台灣全新的國際級觀光圈。

