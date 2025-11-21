南高屏澎觀光正夯！綠委籲推南台灣好玩卡、強化演唱會經濟
〔記者陳政宇／台北報導〕為促進南台灣區域經濟共榮與觀光產業升級，許智傑等多位民進黨立委今(21日)提出觀光發展願景，包括強化演唱會經濟外溢、爭取國際航線與郵輪新航線、催生「南台灣好玩卡」、以及發展MICE(會議、獎勵旅遊、大型會議、展覽)產業鏈等，盼打造全新的南高屏澎觀光圈。
許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、楊曜等民進黨立委，今天在立法院召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會。
韓國人氣女團TWICE將於週六、週日首次唱進高雄世運主場館，掀起熱烈關注。許智傑指出，南部近年透過演唱會經濟逐漸提升國際能見度，而高雄可扮演南台灣觀光領頭羊的角色，搭配交通運輸計畫、商圈券刺激消費，帶領區域共同發展；數據顯示，演唱會期間約有15%粉絲外溢至台南、屏東，帶動當地住宿率成長。
許智傑並提議「南台灣好玩卡」，整合南高屏澎五個國家風景區及各縣市資源，參考日本大阪周遊券、首爾轉轉卡等旅遊典範，催生跨縣市的景點套票，一卡滿足吃喝玩樂買及交通等所有需求。
邱志偉說，推動高雄航空觀光是他長期質詢爭取的目標，當前台灣國外旅遊人數大增，加上台積電在高雄設廠效應，預期未來高雄的國際旅客與商務客將不斷增長，政府需及早規劃相關配套，例如重要景點的多國語言標示、機場量能提升等。
黃捷則分享，今天是高雄郵輪發展的大日子，探索星號即將從高雄出發，航向南方菲律賓佬沃、科隆島、公主港等地，展開跳島的旅程。探索星號是高雄港今年迎接的第7艘首航郵輪，也是唯一以母港運作的首航郵輪，預計為高雄打開展全新的海上觀光網絡。
此外，深耕教文領域的林宜瑾認為，台南美食是吸引觀光客的一大亮點，吸引許多國際觀光客；考量多數觀光客都是跨縣市旅遊，南高屏應該一起組隊到知名國際旅展宣傳，更能帶動整體觀光效益。她並舉例，「漁光島國際火舞藝術節」就帶動龐大的文化商機，期待未來有更多立委跨縣市合作。
選區位於屏東的鍾佳濱則建議，可跨縣市舉辦大型活動，例如今年底的原住民運動會就在高雄舉辦歡迎活動、比賽場地以屏東為主，未來台灣燈會、六堆客家博覽會等活動皆可比照，創造更廣泛的觀光效益。
同樣來自屏東的徐富癸也主張，墾丁海灘是國人的第一首選，但因行銷片段、交通整合不足，加上缺乏高鐵與機場運作，導致觀光觀光效益分散，「地方要發展，勢必要先追求交通建設的提升。」
