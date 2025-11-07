南高屏經濟共榮記者會「邀憲沒邀妃」許智傑：並非每位都有緣分

爭取代表民進黨參選高雄市長選舉的民進黨立委許智傑，今(7)日邀請另外6名黨籍立委共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，盼打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，不過遭質疑該記者會邀林俊憲卻沒邀陳亭妃。(許智傑辦公室提供)

爭取代表民進黨參選高雄市長的民進黨立委許智傑，今(7)日邀請另外6名黨籍立委共同召開「南高屏大生活圈區域經濟共榮發展」記者會，盼打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，不過遭質疑該記者會邀林俊憲卻沒邀陳亭妃；對此許智傑解釋，南高屏的綠委很多，但並非每位都有緣分，沒有特別的政治考量。

這場記者會出席的民進黨立委除許智傑外，尚有林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位綠營立委；除陳亭妃未出席外，民進黨台南立委賴惠員、林宜瑾、王定宇以及民進黨高雄立委邱議瑩、李伯毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、賴瑞隆也未出席。

許智傑表示，在交通委員會時經常與林俊憲、徐富癸以及邱志偉討論區域經濟的問題，郭國文是因為他也對亞洲資產金融管理中心有興趣。伍麗華則是在原住民方面有許多議題都相互合作。

他說，是因為今天出席的幾位立委平時都對「南高屏區域經濟」有討論以及共識，沒有特別的政治考量，所以大家就集合一起共同倡議，針對區域經濟共榮發展，將來也希望南高屏可以組成類似北北基桃概念的大生活圈，呼籲中央將來在針對建設跟補助的時候，可以一併考量。

許智傑認為，正如賴清德總統所說的大南方新矽谷，也希望說整體不管是科技、農業、教育、交通等等，南高屏都可以一起努力，將來一起共同發展，這500萬人口正好是一個區域經濟體的規模，所以這個是很自然而然形成的因緣，沒有特別的政治考量。

