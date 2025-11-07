南高屏經濟發展記者會「有憲無妃」 許智傑：並非每位都有緣

民進黨台南市長初選如火如荼進行中，立委陳亭妃今（7）日推出首支競選廣告影片，不過同日，綠委許智傑召開「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會，邀請另外6位南部黨籍立委到場。有同樣爭取台南市長的林俊憲，但沒有陳亭妃，引發熱議。對此，許智傑表示，南高屏綠委眾多，並非每位都有緣分，強調沒有特別政治考量。

民進黨立委許智傑。（資料圖／許智傑辦公室）

這場記者會除許智傑外，出席者包括林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位民進黨立委。除陳亭妃未出席外，民進黨台南立委賴惠員、林宜瑾、王定宇；與許智傑競爭高雄市長初選的邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆也都沒有參與記者會。

許智傑召開南高屏生活圈只邀請林俊憲沒有陳亭妃。（圖／許智傑臉書）

針對邀請名單，許智傑說明，因為他在交通委員會期間經常與林俊憲、徐富癸及邱志偉討論區域經濟議題，郭國文則是對亞洲資產金融管理中心有興趣。至於伍麗華，則是在原住民相關議題上有許多合作經驗。

他進一步說明，出席的立委平時都對南高屏區域經濟有討論及共識，因此集合起來共同倡議，針對區域經濟共榮發展提出呼籲。許智傑表示，希望南高屏未來能組成類似北北基桃概念的大生活圈，呼籲中央在規劃建設與補助時，能一併納入考量。

陳亭妃同日發表首支競選形象影片。（圖／陳亭妃辦公室提供）

陳亭妃今天則是發表形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波，她希望用1分鐘讓市民看見「27年來最真實的陳亭妃」。她強調，政治不只是競爭，更是對生活的責任，「我希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。」

