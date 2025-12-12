南高屏綠委籲提升人民福利 許智傑主張長者免費施打皮蛇疫苗 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

為推動南台灣區域經濟共榮、提升整體社會福利量能，民進黨立委許智傑、邱志偉、林俊憲、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸等人今（12）日召開記者會，聯手提出涵蓋社會福利、醫療照護、托育支持、青年協助與住宅政策的多項主張，盼從長者、家庭到青年，全方位回應南部民眾的實際需求。

許智傑指出，在高齡化社會中，長輩照護與健康需求越來越迫切，因此主張政府應補助長者免費施打皮蛇（帶狀皰疹）疫苗，減少長輩罹患後遺神經痛的風險；同時，也應放寬失智長照補助資格，讓照顧家庭能更快速取得協助，不再面臨補助差別待遇的困境，而敬老卡的使用範圍與點數也應擴大，讓長輩在交通、休閒、觀光等面向更具便利性與自主性。

廣告 廣告

在支持家庭與育兒方面，民進黨立委共同提出，政府有必要增設臨時托育據點，以協助雙薪家庭應對突發需求；孕婦相關補助也應提升，包括提高產檢乘車補助、增加坐月子津貼，以減輕新手家庭的經濟壓力。

同時，親子館與兒童公園也必須持續擴增，讓孩子擁有更多安全、友善的成長空間；青年議題亦是重要焦點，青年面臨居住壓力與職涯發展挑戰，要求政府繼續落實廣設社會住宅，並運用AI科技媒合住宅資源，讓青年能以合理租金找到合適居所。

在職涯與心理健康方面，許智傑呼籲中央強化青年職涯諮商服務與心理支持機制，讓青年在發展道路上不被延遲或漏接。

邱志偉指出，未來北高雄會是科技發展的重鎮，將會有相當多的年輕人口居住，已經有橋科實中已經開始招生，目前也有岡山高醫、高雄秀傳進駐，從教育到醫療都相當完善，而相對的社福政策仍需要更到位，才能讓居住品質與年輕家庭的負擔減輕。

邱志偉表示，長輩對於施打皮蛇疫苗的需求相當迫切，且未來這樣的公費疫苗補助應該擴大至更多年齡層，特別是青壯世代的工作生活壓力都可能是高風險族群，應納入補貼。

邱志偉強調，於公托的建置，希望在北高雄要有更多相關的據點，以及北高雄的社宅必須要更多，目前岡山區87期重劃區社會住宅預計明年7月完工。他說，針對橋科與相關移居就業人口多的地方，也應該要蓋更多社宅，才能幫助年輕家庭面對房價飆漲的年代，能有更完善的居住機會。

邱志偉表示，他長期關注少子化議題，而能解決居住問題，將是緩解少子化的根本對策，他呼籲政府必須重視，北高雄也應當要建置更多社宅。

徐富癸則表示，南高屏早已是一日生活圈，但長照、幼兒與長輩福利卻仍受行政區限制，造成人民不必要的負擔。他指出，跨區就醫卻不能在就醫地申請長照、皮蛇疫苗全球多國補助但台灣仍停滯、腸病毒 71 型疫苗多年無公費進度，年輕家庭與長輩都苦等太久。

徐富癸呼籲台鐵開放敬老卡購買對號列車，讓長輩真正便利出行，政策應跟上南高屏的生活現實，福利制度不要再被邊界綁住，政府應以人民需求為優先，讓「生活在一起、照顧無距離」真正落實。

最後許智傑強調，南高屏要把公共政策做到位，讓長者、青年、家庭、勞工都能感受到政府的支持。這些政策都是基於地方需求的實際提出，期待中央儘速回應，讓福利上路、讓生活減負、讓南台灣一起更好。

照片來源：許智傑辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

多元支付上路在即 詹為元指北捷新閘門設計引反彈

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】