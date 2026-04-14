南高屏防高溫 吳德榮：北台灣15日起雨漸增
（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天發布高溫資訊，南高屏地區防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天白天各地晴朗暖熱，明天起北台灣水氣漸增，逐漸轉為有短暫雨的天氣型態。
中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天白天台南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；高雄市地區為黃色燈號，注意36度以上高溫發生。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、金、馬易有霧，各地白天熱如夏。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、16日微弱鋒面在北部海面徘徊，各地仍偏暖熱，北台灣高溫微降，且偶受鋒面邊緣影響有局部短暫雨；17、18日微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫雨，其他地區仍為多雲時晴；18日北、東高溫略降，北部舒適、中南部偏熱。
吳德榮說，最新模式模擬，19至21日台灣附近水氣仍多，大氣趨於不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨，各地白天偏熱。22、23日雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。
吳德榮提到，中央氣象署最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面向北北西進行，未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠。辛樂克雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。（編輯：張銘坤）1150414
其他人也在看
母買便當…遭施工洞「活吞斷手」！要國賠被高官酸：腦袋不清楚別出門
話比刀利！去年12月底，高雄小港區樂利路上一家自助餐店外，如火如荼施工，清潔隊員將水溝蓋掀開，取而代之的是一片黑色塑膠墊；未料，67歲婦人要洗手，這大洞就剛好在洗手台前，當場踩空被活吞，右手嚴重骨折。家屬怒控，現場沒有圍欄，清潔隊沒報警、沒送醫；案件從調解會到國賠會，環保局說法一變再變，副處長郭瀞淑更脫口：「你母親不適合騎機車、老人如果聽不了，就不要讓她出門」，錄音檔流出，心寒至極。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
薪資PR90月薪10萬也無力買房？網喊「缺1條件」想靠死薪水買大樓別傻了：有1600萬老屋偷笑了
台灣房價居高不下，受薪階級購屋壓力沉重，房板掀起「薪資PR90 能買到怎樣的房子」論戰，原來許多人以為躋身全台前10%高薪俱樂部，就能輕鬆買房、翻轉階級，但眾多網友卻無情戳破這個美好的粉紅泡泡。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
年輕人不用LINE了？聊天改用「3大APP」爆共鳴
生活中心／駱瑩倫報導通訊軟體LINE在台灣幾乎人人都有，但最近有網友在社群上發現一件讓她有點震驚的事：「聽說現在年輕人不用LINE」。她原本以為只是開玩笑，結果一觀察才發現是真的，現在不少學生族群，反而更常開的是Instagram、Discord還有 Facebook Messenger，LINE反而慢慢退居二線。
大谷翔平1舉動罕見挨罵 總教練臭臉公開開砲：不能接受的失誤
美國MLB道奇隊明星球員大谷翔平今（13日）在對決遊騎兵的比賽中，因為3局一次跑壘判斷失誤，讓隊友遭到夾殺，當時2人出局，一二壘有跑者，正逢最近手感發燙的隊友Andy Pages要上場，絕佳的得分機會因此熄滅，終場道奇以2：5敗給遊騎兵，讓總教練羅伯斯賽後相當不滿。
最強核彈頭！道奇大谷翔平有望挑戰開路先鋒「這一鬼神紀錄」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，手感相當火燙，有機會成為最強「核彈頭」，寫下歷史紀錄。
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
超跑巷悲劇！正妹行李箱滑落 砸中「千萬麥拉倫」
北市信義區著名的超跑巷，日前發生一起尷尬意外，一群正妹在咖啡店外聊天，沒想到行李箱卻突然滑落，砸中違停紅線、要價千萬的麥拉倫，讓她們嚇得尖叫，事後車主也一臉不悅，不斷對撞擊位置比劃，這一幕全被路人拍下，直呼真的不得了了。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。
下月媽祖生日！命理師點名「3生肖」一定要拜 財運大爆發
今年的媽祖誕辰為國曆的5月9日（農曆3月23日），各地廟宇陸續展開慶祝活動。命理師小孟老師指出，特別是屬雞、屬猴及屬蛇3生肖，若能在當天誠心參拜，不僅有助於祈福消災，亦可能為財運與人際帶來正面影響。
伊朗海軍近乎全滅 但剩下這10%戰力才是真正威脅荷姆茲海峽主力
美國總統川普表示，目前讓荷姆茲海峽無法通行的唯一原因是伊朗散布的一些水雷。但事實上，伊朗除了仍舊擁有可以攻擊威脅商船的數千枚飛彈，伊朗革命衛隊的海軍快艇、自殺小艇，也仍舊大體存活，對航道有嚴重威脅。
美伊談判破局！2油輪「荷莫茲海峽前急掉頭」 1艘堅決挺進下場曝
美國、伊朗的和平談判12日破局，外界密切關注戰情是否升溫。外媒《彭博社》報導指出，談判破局之際，有三艘與伊朗並無直接關聯的大型油輪開往荷莫茲海峽，其中兩艘靠近海峽後不明原因掉頭，另一艘則是順著伊朗批准的航道開進波斯灣。
立委秒翻車變「名牌」路人！李貞秀猛炫「迪奧＋愛馬仕」氣場金額曝
政治中心／綜合報導民眾黨不分區立委李貞秀上任起就以國籍爭議、直播猛爆料等舉動掀起關注，隨後又疑被爆是高虹安案「吹哨者」，面對黨內外批判，民眾黨於13日召開中評會，針對李貞秀近期風波討論處置，事前曾有風聲傳出李貞秀向柯文哲、黃國昌等人哭訴自己「有5個孩子要養」，沒有工作生活費堪憂，如今李貞秀則出面澄清「是謠言」，並強調不需要他自己扶養，現身當下也被捕捉李貞秀「戰袍超吸睛」，隨後更被挖出價格超驚人，連政治評論員吳靜怡都忍不住吐槽李貞秀「今日出場，至少行頭20萬」、「不用裝窮」，讓網友一看愣住：「有錢人……」。
厚衣還不能收！氣象專家曝「降雨、轉涼時間」 4月天氣預測一次看
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導全台天氣今（12）日呈現多雲至晴，不過這樣的好天氣恐怕不會持續太久，氣象專家林得恩提醒，4月17至4月22日將會有1至2波冷空...
胰臟癌多可怕？巴戈確診7個月病逝、傅達仁選擇安樂善終…權威醫揭「癌王」早期信號：大便這顏色快就醫
提到胰臟癌，許多人往往聞之色變。從蘋果創辦人賈伯斯、體育主播傅達仁到藝人巴戈，皆因它離世，由於胰臟癌早期幾無症狀，死亡率又高，也讓「癌王」稱號不脛而走。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，邀請到胰臟癌權威、臺北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘，來為我們剖析胰臟癌的防治之道。
【勞退報稅2】勞退分紅要繳稅嗎？專家揭1族群最易踩雷 一不小心多繳百萬元
隨著報稅季將至，不少勞工關心勞退分紅是否需要繳稅？專家指出，勞退金在提繳期間享有遞延課稅優惠，但在實際領取時，仍須依規定計入退職所得課稅，尤其高收入族群若規劃不當，恐面臨高達百萬元以上的高額稅負。