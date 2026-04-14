南高屏防高溫 吳德榮：北台灣15日起雨漸增

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天發布高溫資訊，南高屏地區防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天白天各地晴朗暖熱，明天起北台灣水氣漸增，逐漸轉為有短暫雨的天氣型態。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天白天台南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；高雄市地區為黃色燈號，注意36度以上高溫發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、金、馬易有霧，各地白天熱如夏。

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吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、16日微弱鋒面在北部海面徘徊，各地仍偏暖熱，北台灣高溫微降，且偶受鋒面邊緣影響有局部短暫雨；17、18日微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫雨，其他地區仍為多雲時晴；18日北、東高溫略降，北部舒適、中南部偏熱。

吳德榮說，最新模式模擬，19至21日台灣附近水氣仍多，大氣趨於不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨，各地白天偏熱。22、23日雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

吳德榮提到，中央氣象署最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面向北北西進行，未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠。辛樂克雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。（編輯：張銘坤）1150414