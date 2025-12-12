南高屏「Lucky 7」立委推社福政策 免費打皮蛇疫苗、放寬失智長照補助

許智傑(中)、邱志偉(右)、徐富癸(左)等南高屏「Lucky 7」立委，共同推動一系列社會福利、醫療照護、托育支持、青年協助與住宅政策。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 為推動南台灣區域經濟共榮、提升南部社會福利量能，南高屏「Lucky 7」立委召開聯合記者會，許智傑、邱志偉、林俊憲、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸等人，共同推動一系列社會福利、醫療照護、托育支持、青年協助與住宅政策，期盼全方面照顧所有人民。

許智傑指出，在高齡化社會中，長輩照護與健康需求越來越迫切，因此主張政府應補助長者免費施打皮蛇(帶狀皰疹)疫苗，減少長輩罹患後遺神經痛的風險；同時，也應放寬失智長照補助資格，讓照顧家庭能更快速取得協助，不再面臨補助差別待遇的困境。此外，敬老卡的使用範圍與點數也應擴大，讓長輩在交通、休閒、觀光等面向更具便利性與自主性。

在支持家庭與育兒方面，Lucky 7立委提出，政府有必要增設臨時托育據點，以協助雙薪家庭應對突發需求；孕婦相關補助也應提升，包括提高產檢乘車補助、增加坐月子津貼，以減輕新手家庭的經濟壓力。同時，親子館與兒童公園也必須持續擴增，讓孩子擁有更多安全、友善的成長空間。青年議題亦是重要焦點，青年面臨居住壓力與職涯發展挑戰，要求政府繼續落實廣設社會住宅，並運用AI科技媒合住宅資源，讓青年能以合理租金找到合適居所。在職涯與心理健康方面，也呼籲中央強化青年職涯諮商服務與心理支持機制，讓青年在發展道路上不被延遲或漏接。

邱志偉指出，未來北高雄會是科技發展的重鎮，將會有相當多的年輕人口居住，所以目前有橋科實中開始招生，也有岡山高醫、高雄秀傳進駐，從教育到醫療都相當完善，相對的社福政策仍需要更到位，才能讓居住品質與年輕家庭的負擔減輕。他說，長輩對於施打皮蛇疫苗的需求相當迫切，且未來認為這樣的公費疫苗補助應該擴大至更多年齡層，特別是青壯世代的工作生活壓力都可能是高風險族群，應納入補貼。

還有關於公托的建置，邱志偉希望在北高雄要有更多相關的據點，社宅也要更多，目前岡山區87期重劃區社宅預計明年7月完工，希望針對橋科與相關移居就業人口多的地方，也應該要蓋更多社宅，才能幫助年輕家庭面對房價飆漲的年代，能有更完善的居住機會。邱志偉長期關注少子化議題，解決居住問題將是緩解少子化的根本對策，他呼籲政府必須重視，北高雄也應當要建置更多社宅。

徐富癸表示，南高屏早已是一日生活圈，但長照、幼兒與長輩福利卻仍受行政區限制，造成人民不必要的負擔。他指出，跨區就醫卻不能在就醫地申請長照、皮蛇疫苗全球多國補助但台灣仍停滯、腸病毒71型疫苗多年無公費進度，年輕家庭與長輩都苦等太久。他也呼籲台鐵開放敬老卡購買對號列車，讓長輩真正便利出行。徐富癸強調，政策應跟上南高屏的生活現實，福利制度不要再被邊界綁住，政府應以人民需求為優先，讓「生活在一起、照顧無距離」真正落實。

至於醫療交通，立委們也共同倡議應強化醫療接駁服務，協助偏鄉與交通不便地區的民眾更順利就醫，提升醫療可近性。許智傑強調，南高屏要把公共政策做到位，讓長者、青年、家庭、勞工都能感受到政府的支持。這些政策都是基於地方需求的實際提出，期待中央儘速回應，讓福利上路、讓生活減負、讓南台灣一起更好。

