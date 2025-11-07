南高屏540萬人生活圈！7綠委爭取「南台灣24小時機場」盼促進南北平衡
記者楊士誼／台北報導
為推動南台灣區域經濟共榮發展，展現南台灣合作力量，「南高屏Lucky」7立委林俊憲、郭國文、許智傑、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華七位立委，今（7）日共同召開記者會。聯手為南高屏爭取建設資源，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，打造「南高屏500萬人口區域經濟體」，成為台灣第二大生活圈，呼籲中央在政策規劃時，關注南台灣觀點與需求，促進南北平衡、南高屏共榮。
許智傑指出，南高屏大生活圈的人口規模已達約540萬人，高雄約270萬、台南約190萬、屏東約80萬，具備形成完整區域經濟圈的條件。學術上定義，一個地區要能自成完整的經濟生活圈，需達到一定人口與產業密度。約500萬人口的區域，能支撐多層次產業結構、擁有充足內需市場，能吸引投資與消費，並形成交通、教育、醫療等大型基礎設施的規模經濟。
世界上500萬左右人口規模的城市，例如新加坡、日本大阪、澳洲雪梨、美國芝加哥等大城市，都是世界上高知名度的國際城市，許智傑強調，南高屏大生活圈已具備完整產業布局，包科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，具備吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈，未來盼能持續減少以台北看天下的角度，重視南臺灣的觀點。
「南高屏Lucky」7立委也共同呼籲，爭取南台灣24小時機場，目前機場多因宵禁問題、量體不足、過夜停機坪供不應求、缺乏長程航線、夜間貨運量能有限、航站設施老舊、缺乏多元商業設施等待改善問題，導致發展受到阻礙。然而在南台灣立委努力下，目前飛航33處境外航點，每週飛航398班，分別恢復至108年航點數89%、平均航班數108%，已恢復疫情前的量能。
林俊憲表示，疫情過後，許多鄉親期盼國際航線能盡快復航，因此積極與虎航合作爭取。他已成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將拓展更多航點，並針對機場內設施進行改善，讓南部鄉親有更完整及多元的選擇，並與高雄機場共同分擔南臺灣的航空運輸量。郭國文也表示，台南機場終於也爭取到國際航線，年底可以直飛日本，未來在新機場達成前，會繼續爭取更多不同航線。
邱志偉指出，持續為南台灣空運發展奔走，爭取「新飛機、多航班、增長程」，要求政府提供更多政策誘因，強化南部國際航線能量，落實南北發展均衡。期待高雄機場宵禁問題能獲得轉圜，未來可配合航班時間帶，讓南部民眾能在高雄機場直接啟程，不必再舟車勞頓北上桃園搭機。伍麗華期待，高雄若能有24小時的國際型機場，將會成為未來南高屏、台東族人及國際旅客的重要交流樞紐。昨天她也陪同巴丹群島省長及副省長拜會高雄市長陳其邁，大家都非常認同巴丹群島包機直航、開放郵輪入港等事宜的相關討論。她強調，交通及觀光將會是帶動高雄國際化的重要契機，加上原博館及茂管處的觀光行銷，南島文化做為高雄市的新亮點，絕對能夠讓大家驚豔。
許智傑表示，目前高雄機場有連結台南市區與墾丁的客運路線，兩條快線串聯起南臺灣與世界的連結，未來若可以透過捷運紅線，延伸到台南、屏東，南臺灣生活圈透過捷運到機場更便利。鍾佳濱表示，目前台灣的空運貨運，桃機占九成六，政府應該要有前瞻性交通規劃，且桃機常發生塞機，若空運都集中在此，台灣的晶片將運不出去。鍾佳濱建議，應及早評估半導體產業未來10年需求，及早在南部，甚至是屏東規劃興建國際貨運機場。徐富癸認為，屏東恆春機場很適合推動季節包機，在新機場推動成功前，應該要先強化現有機場角色，也會繼續爭取直飛屏東的航線。
更多三立新聞網報導
館長替賴清德「尋根」被抓包P圖！綠委痛批惡劣：跪舔中國還蹭總統聲量
會脫黨參選？林岱樺會簽切結書：有公平競爭我願賭服輸「別給我穿小鞋」
林岱樺晚會「民調教學」外界議論！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都說話了
快訊／林岱樺造勢…要求白髮族「民調謊報28歲」！市黨部說話了
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 2 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 5 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 5 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 19 小時前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 5 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 16 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
一次看懂！普發1萬元錯過分流登記怎麼辦？ 財政部曝補救步驟
普發現金新台幣1萬元登記入帳作業已於5日正式開跑，今（7）日邁入第3天，開放身分證尾數「4、5」的民眾登記。不少人擔心若錯過分流登記時間就領不到錢，財政部特別說明，只要在11月10日之後不限尾數上網登記，於期限內完成資料輸入，仍能順利入帳，且款項會在登記成功後2個營業日內撥付。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前