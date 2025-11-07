南高屏540萬生活圈 7綠委爭取南台灣設24小時機場

民進黨立委許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位立委7日共同召開「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會，呼籲打造南高屏540萬人口區域經濟體，並爭取南台灣24小時國際型機場。 圖：立法委員林俊憲辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位立委今（7）日共同召開「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會，呼籲打造南高屏540萬人口區域經濟體，成為台灣第二大生活圈，同時推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，並爭取南台灣24小時國際型機場。

林俊憲指出，他已經成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來也將拓展更多航點，並針對機場內設施進行升級與改善，提供南部民眾更便利、多元的國際交通選擇。他認為，只要台南、高雄、屏東三地攜手合作、資源共享，南台灣一定能成為強大的經濟引擎，推動整體區域共榮，打造更加繁榮、具國際競爭力的南部新未來

郭國文也說，台南機場終於爭取到國際航線，年底就可以直飛日本，在未來新機場達成前，會繼續爭取更多不同航線。

邱志偉表示，他會要求政府提供更多政策誘因，強化南部國際航線布局，落實南北平衡發展，同時期盼高雄機場的宵禁問題能夠改善，未來能依航班時段彈性調整，讓南部民眾可直接從高雄出發，不必再舟車勞頓北上桃園搭機。

許智傑表示，南高屏大生活圈人口規摸已達約540萬人，具備形成完整區域經濟圈條件，能與新加坡、日本大阪、澳洲雪梨、美國芝加哥等具有500萬人口相匹敵，而南高屏也具備具備完整產業布局，包科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，具備吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈。

伍麗華表示，如果高雄有24小時的國際型機場，那麼將會成為未來南高屏、台東族人及國際旅客的重要交流樞紐。

鍾佳濱則建議，應盡早評估半導體產業未來10年需求，及早在南部，甚至是屏東規劃興建國際貨運機場。

徐富癸建議，可先在屏東恆春機場推動季節性包機，在新機場啟用前強化現有機場功能與定位，同時將持續爭取開通直飛屏東的航線。

