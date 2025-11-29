南高市長布局 鄭盼年底完成

國民黨主席鄭麗文二十九日表示，艱困選區縣市長希望年底完成提名。圖為鄭麗文出席台南市黨慶活動，受到熱烈歡迎。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

國民黨主席鄭麗文二十九日參加台南市黨部舉行的建黨一百三十一週年黨慶大會表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名；第二波台南、高雄等艱困選區希望年底完成提名，提早布局，展開選戰。

鄭麗文表示，明年縣市長選舉距離現在剛好一年，國民黨第一波縣市長提名對象包括基隆、台北、苗栗、南投的現任國民黨籍縣市長都會優先提名；其中，苗栗縣長鍾東錦在本屆任期內表現傑出，黨中央決定正式提名他競選連任。

鄭麗文指出，艱困選區列為第二波提名，上次選舉已有同志代表參選，有很好的成績；這三、四年來一直在地方深耕經營，黨中央會優先考慮。至於不同的同志也表達參選的意願，中央將根據提名特別辦法開始進行協調，希望在年底前完成提名，讓大家提早布局，展開選戰。

在台中市長提名方面，鄭麗文說，必須延續市長盧秀燕八年優秀政績，讓國民黨繼續執政。但大家不須擔心有超過一人以上有意願服務，重點是提名後是否能夠無私團結，透過黨的機制協調最後完成提名，不分彼此、團結一致達成勝選。