南高綠委記者會又被獨漏？陳亭妃突現身：有受邀

台南市長初選競爭對手陳亭妃、林俊憲罕見同框。（圖／東森新聞）





民進黨南高屏10多位立委，舉行記者會，抗議藍白提出的財劃法版本，對南部縣市不公平，原先出席名單上，南高兩都，所有初選參選人都有受邀，就是獨缺陳亭妃，不過記者會一開始，陳亭妃突然現身。她說，其實有受立委賴瑞隆邀請，只是同時間有另一場記者會，後來延後了，就決定出席。

民進黨南高屏立委齊聚，對財畫法提出看法，但各界焦點都放在，台南市長初選競爭對手陳亭妃、林俊憲罕見同框。

立委（民）賴瑞隆：「我們先喊一下口號。」

回到記者會剛開始，陳亭妃突然現身，林俊憲隨後就走進來，主人翁賴瑞隆，接著示意陳亭妃，可以坐近一點。

立委（民）陳亭妃：「今天這個財劃法，完全把北部跟南部，所有的資源再次分裂。」

仔細觀察，陳亭妃發言同時，林俊憲大多低著頭或和一旁李昆澤咬耳朵，全程沒有眼神交流，整個空間氣氛相當微妙，因為原先在場其他委員收到採訪邀請名單中，其實並沒有陳亭妃。

立委（民）林俊憲：「其實他（賴瑞隆）今天邀請的是，南部的立委，南部的立委，覺得財劃法不好，財劃法不公平都可以來參加。」

立委（民）陳亭妃：「這沒有任何所謂的分你跟我，大家共同就是要把台灣顧好。」

因為陳亭妃還要趕場，一開始才沒有答應邀約，就在一牆之隔的會議室，舉行記者會，但這次不只是一個人的武林，還有立委莊瑞雄的柴犬相伴。

立委（民）陳亭妃：「這一次有特別，為我們老寶貝，開闢一個農漁品嘗區。」

在賴瑞隆邀請下，角逐高雄市長初選4人，同框起初邱議瑩與賴瑞隆座位中間看得出一道鴻溝，直到賴瑞隆上前咬耳朵，氣氛才稍稍緩和，一場記者會，讓民進黨南、高兩都，準市長候選人齊聚一堂，人與人之間，互動卻異常平靜，隔著銀幕，都能感受到，每個人心中，其實都存在亦敵亦友的波濤洶湧。

