南高連線成形？林俊憲賴瑞隆互贈幸運物 台南初選之夜「顧電話」拚勝出

記者林昱孜／台南報導

民進黨今（14）日晚上由台南市進行初選民調，參與者包括立委林俊憲及陳亭妃，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐；2名立委把握最後一天爭取台南市民支持，上午10時20分再次與在高雄市長初選中勝出的賴瑞隆合體，兩人互贈幸運小禮物，現場喊出：「南高連憲（線），幸福實憲（現）」，隨即出發車掃。

高連線成形？林俊憲賴瑞隆互贈幸運物，台南初選之夜「顧電話」拚勝出。（圖／林俊憲競選團隊提供）

挾著在高雄民調勝出氣勢，賴瑞隆14日二度到台南，為林俊憲加油打氣、拚人氣；在車隊掃街前，2人先互贈幸運小物，賴瑞隆送上黃色小鴨，林俊憲則回送小豬撲滿，拜託台南市民在今（14）日晚上，幫忙顧電話

林俊憲表示，遊行掃街還沒完成，感謝未來高雄市長賴瑞隆站台，並分享這次初選勝出的經驗，也親自送上小豬撲滿，預祝賴瑞隆未來選舉都能順利圓滿，並且從他經驗得知「每通電話都很重要」，呼籲大家幫忙守候電話，實現「南高連憲（線），幸福實憲（現）」。

賴瑞隆說，今天是台南最重要的一個晚上，林俊憲是最好的台南市長候選人，過去有非常豐富的成果跟經驗，特別再次來獻上最大祝福，讓大家跟支持賴瑞隆一樣，支持林俊憲，由他帶領大台南繼續前進發展，今天也特別帶來我的幸運物黃色小鴨，「我在上面寫了2026南高連線，我跟林俊憲一定全力以赴，讓高雄台南都很好」。

