「南高連線」賴瑞隆力挺 二度台南陪車掃、唯一支持林俊憲

照片來源：林俊憲辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨高雄市長民調初選勝出的高雄市長參選人賴瑞隆， 13日特別到台南為投入市長初選的立委林俊憲加油打氣，展現黨內團結氣勢。雙方並共同宣示推動「南高連線」。賴瑞隆強調，林俊憲是他心目中最理想的台南市長人選。林俊憲則呼籲所有鄉親，在14日接到電話民調時，唯一支持林俊憲。賴瑞隆今（14）日也將二度到台南陪林俊憲車隊掃街，展現力挺氣勢。

林俊憲表示，自己與賴瑞隆是多年好友與戰友，在得知賴瑞隆順利通過初選後，第一時間即致電表達祝賀，並相約來到台南，為即將於14日進行的台南市長民調初選站台相挺。受訪結束後，兩人隨即展開車隊掃街行程，爭取鄉親支持到最後一刻。林俊憲強調，這不只是朋友情誼的展現，更象徵南台灣未來治理願景的攜手合作。

賴瑞隆表示，非常高興能順利通過黨內初選，也感謝所有黨內同志的支持與鼓勵，並指出林俊憲長期深耕地方，作風親民，對政策細節與城市治理都有深入掌握，是一位具備高度能力與視野的市長參選人。他期盼林俊憲能順利通過明晚的黨內初選，代表民進黨參選台南市長。

照片來源：林俊憲辦公室

林俊憲指出，台南與高雄是一水之隔的兄弟城市，未來若能順利通過初選與大選的考驗，由他擔任台南市長、賴瑞隆擔任高雄市長，雙方將持續深化既有的「南方治理平台」合作機制，為台南與高雄合計約457萬市民，推動3項具體且具前瞻性的政策方向。

林俊憲說明3項具體政策：第一是二仁溪整體治理，由南高分工推動水保與水質提升，打造永續生態河岸；第二是交通全面進步，促成台39線延伸串聯南科與橋頭園區，並推動台南深綠線與高雄紅線會師沙崙，強化就業與醫療共享；第三是產業雙向升級，爭取中央資源協助傳產數位與低碳轉型，並對接半導體、無人機與航太產業，提升南台灣整體競爭力。

林俊憲強調，「南高連線」是現在就要實現的治理藍圖，他呼籲鄉親在14日接到電話民調時，唯一支持林俊憲，讓南台灣由最有默契的團隊並肩前行。

照片來源：林俊憲辦公室

