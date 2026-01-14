南高連線！賴瑞隆表態挺林俊憲 呼籲大家守住關鍵電話

民進黨台南市長初選民調將在今晚進行，高雄市長候選人賴瑞隆今日再度到台南，力挺林俊憲通過民進黨初選，展開最後一波車隊掃街。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選民調將在今（14）晚進行，高雄市長候選人賴瑞隆今日再度到台南，力挺林俊憲通過民進黨初選，展開最後一波車隊掃街。

林俊憲強調，今天是民調最後一天，每一通電話都非常重要，一通電話就有可能決定勝負，呼籲支持者親友相揪、正派相挺，晚上六點幫忙顧電話，民調請回答「唯一支持林俊憲」。車隊掃街過程，沿途鄉親熱情揮手，不少民眾經過時也向兩人比讚，也展現民意對林俊憲的支持與期待。

廣告 廣告

在受訪時，賴瑞隆特別致贈自己的幸運物，象徵夢想與希望的黃色小鴨給林俊憲，期許林俊憲如黃色小鴨一般，承載台南的希望，穩健地划向勝利的終點。林俊憲則回贈 2011 年於蔡英文競選總統期間提出的「三隻小豬計畫」小豬撲滿。當年林俊憲擔任民進黨發言人，參與總統選戰核心工作，提出透過小豬撲滿募集小額捐款的策略，成功凝聚基層力量，也成為民進黨重要的選戰象徵之一。此次在與賴瑞隆互相勉勵之際，林俊憲以小豬撲滿致意，寓意如同慢慢存錢般，一步一腳印累積努力與付出，終將兌換為美滿成果，展現南台灣彼此扶持、攜手前行的團結精神。

林俊憲表示，自己從政近30年，始終站在第一線，為台南打拚、為台灣守護民主，如今更帶著所有歷練，準備繼續奉獻給這座城市。正因如此，在民調最後的關鍵時刻，車隊特別回到他的故鄉南區鹽埕，象徵不忘初衷，也一路走遍多個行政區，向市民爭取最後的支持。林俊憲也強調，自己已成功團結「台南隊」，包括 3 位立法委員、20 多位市議員皆公開表態力挺，展現民進黨在台南的高度團結。他表示，團結的民進黨一定會奮戰到最後一刻，全力贏得初選勝利。

賴瑞隆表示，黨內初選正是民進黨民主機制的展現，競爭雖激烈，但始終維持良性。他也分享，自己日前以微小差距勝出，因此更深刻體會到每一通電話的重要性。今天，他特別化身一日電訪員，親自致電台南市民，呼籲大家團結支持林俊憲。因為唯有林俊憲，才能與高雄保持最緊密的合作，實現真正的「南高連線」，讓台南與高雄的未來共同大成長、大進步。

今晚將進行民調，台南這場關鍵初選將決定台灣未來。林俊憲指出，這不僅是個人的選擇，更是民進黨未來路線與團結力量的重要展現。進入最後關鍵時刻，他也感謝多位黨內重要前輩與夥伴的站台與力挺，共同守護台南的發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林俊憲：不論民調抽中哪天皆全力以赴 與市民面對面爭取支持到最後一刻

民進黨台南市長初選進入最後倒數 陳亭妃籲市民守電話寫歷史