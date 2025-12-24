南高雄家扶志工隊隊長陳冠穎 用陪伴帶領前行

陳冠穎加入家扶志工隊已十年，起初只是因一位保險客戶邀請「要不要一起來看看」而踏入家扶，從此開始志願服務，也第一次真正看見弱勢兒少的處境；剛加入時，曾因與隊上成員步調不同而萌生離開的念頭，但在接任幹部後，逐漸感受到自己能帶來的影響力，陳冠穎說，「當自己知道有些事情需要你做，就會留下來」，這份責任感成為持續服務十年的動力來源。回望成長歷程，陳冠穎曾渴望被大人陪伴，也因此更深刻理解陪伴的重要，期許自己成為孩子生命中那位願意在場、願意理解的大人，也將曾經期待的理解與支持，溫柔地傳遞給下一個世代。(見圖)

廣告 廣告

南家扶今(廿四)日說明，多年來參與各式服務中，最讓陳冠穎難忘的是一次次站在孩子身旁的時刻，無論是在獎學金頒獎現場，看見來自貧困家庭的孩子，在照顧生病家人、兼顧課業與打工的壓力下，仍努力維持成績；陳冠穎總深受觸動地說，他們比我們想像的更努力，也更堅強。而在一次居家環境改善服務中，走進一戶單親家庭，父親身障、行動不便，家中凌亂、資源匱乏，孩子的生活處境令人心疼；陳冠穎一邊整理、一邊感受著孩子毫無選擇地承受成人困境的重量，也正是那一天，讓陳冠穎對「幫助」有了更深的體會-不只是給予物資、完成任務，而是願意理解弱勢家庭背後的艱辛，並以更謙卑、持續的方式陪伴在旁。

陳冠穎自小就習慣照顧他人，笑說自己「很愛管閒事」，但其實那是一種關心，路上看到受傷的小動物會停下來處理，開車遇到小鳥停在路中間會等牠飛走，看到孩子害羞不敢與同伴互動，也會默默陪在旁邊；這樣的天性，在志工服務中更能理解孩子脆弱的地方，也能在許多不易察覺的細節中，看見孩子真正的需要。十年來參與無數活動協助無數家庭，從行政協助、帶領活動到居家服務，只要能幫上忙，陳冠穎總是第一個站出來。不追求獎章，也不在意別人是否看見。陳冠穎只淡淡地說「如果孩子的生活會因為我好一點，那就足夠了」。

陳冠穎認為志願服務源自簡單的選擇，「願意付出、陪伴與相信善意」，也因為自身熱愛戶外活動，喜歡帶著孩子走進山林與海邊，從自然中看見他們的笑容。陳冠穎提到，會一直服務到體力不允許為止，如果我還能幫，就會一直做下去，希望孩子因為我們，更相信世界是善意的。也期待未來能讓更多志工與孩子走進自然，找到成長與療癒的空間。

對於即將接任志工隊長，陳冠穎期望成為團隊的支撐與橋樑，促進開放討論與合作，建立互相支持的氛圍，讓志工都能在服務中感受到力量與歸屬。