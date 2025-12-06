南高雄家扶60週年健走大會師活動

▲60週年健走大會師護童而行，現場大合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】南高雄家扶中心於今（6）日在高雄澄清湖風景區兒童樂園大草坪盛大舉辦「60家扶情 南高攜手行」健走大會師活動，慶祝中心成立屆滿60週年。活動吸引超過一千五百名愛心民眾、扶助家庭及長期支持家扶的社會賢達共襄盛舉，大家一同「用愛守護、希望童行」，用腳步見證家扶60年的深耕與陪伴。

▲貴賓齊祝歡慶60週年。

當天活動分為二部曲，首部曲為健走大會師，以家扶60為主題，設計長約2.5公里的輕鬆路線，沿途設有10個趣味闖關點，如攜手築夢(攜手60)、深耕希望(深耕60)、綻放未來(永續60)、時光印記(光影60)等，讓扶助家庭與愛心民眾在健走之餘，也能一同回顧家扶在地服務的歷程，現場充滿歡笑聲與活力。現場亦展出「我的綠能未來藍圖」繪圖比賽得獎作品，由林新寶理事長親自頒發獎狀予39名兒童，鼓勵美術才能表現優異的家扶兒。二部曲重頭戲為家扶60歲生日慶生焦點活動，由台鋼WingStars啦啦隊及吉祥物TAKAMEI共舞揭開序幕，在正式進入六十週年聚焦活動前，首先由民俗醒獅團帶來氣勢磅礡演出，邀請貴賓南高雄家扶莊月珠主委、家扶基金會執行長周大堯、家扶基金會監察人謝武吉、高雄市政府社會局副局長葉玉如、高雄市議員鄭光峰等人手持家扶代表各項服務看板上台，舞臺上不僅有象徵60歲生日的壽桃，也由醒獅團展現「60家扶情 南高攜手行」卷軸，舞台前人潮聚集熱鬧非凡，共同呼喊口號「南高雄家扶 六十歲生日快樂」，獻上生日祝福。

廣告 廣告

▲千人鳴笛起走。

大會主席莊月珠主委致詞時特別帶著-加盟美國道奇棒球隊的家扶青年柯敬賢出場，另也邀請家扶自立青年，現已事業穩定的陳勁傑分享感恩故事，訴說自己成為家扶認養人的初心動念。陳勁傑在分享中哽咽提到，成長過程中家庭變故，一度對人生感到迷惘，幸虧有一對認養人夫婦長達十年的默默資助與鼓勵，讓他得以穩定就學、完成學業。「我一直希望有一天能親口對幫助我的『無名英雄』說聲謝謝。是他們的愛，讓我今天能站在這裡，並有能力幫助其他孩子。」活動現場來了一位「神秘嘉賓」，正是陳勁傑幼時的認養人—潘怡憓女士，帶著先生陳俊龍寫的一封信驚喜現身。潘女士讀著先生寫給勁傑的信「由於我是船員，長期在海上工作，雖然今天沒機會看到長大的你，但看到艱辛成長不氣餒的你，要為你豎起大拇指，你真的很棒」；相隔十年，兩人淚眼相擁。陳勁傑緊握著潘女士的手激動表示：「我記得幼時承諾過未來有能力也要像陳叔叔嬸嬸擔任認養人，幫助其他孩童。現在我做到了！今天，我就是您愛的傳承」。潘怡憓女士也紅著眼眶說：「看到勁傑能獨立自主，並且回過頭來當認養人，我覺得過去的付出是值得的」。

扶幼主委莊月珠表示，勁傑的故事是南高雄家扶1萬名自立青年的縮影。南高雄家扶在地深耕已60年，長年關注在家庭扶助、兒童保護、寄養安置、社區服務、心創復原、青少年據點等多元專業服務，至今總共服務逾27647人，60年來在社工、志工、捐款人、認養人、企業等支持陪伴下成長，與孩子走過貧困、創傷與生命中的困境，也見證無數孩子在社會溫暖的愛中茁壯。各界投入的每一份力量，用實際行動守護，都成為孩子人生轉折的起點，為孩子帶來改變的力量。南高雄家扶60歲是另一段旅程的起點，家扶將秉持初衷繼續攜手「用愛守護 希望童行」，成為孩子生命中最堅定的後盾，邁向下一個60年。（圖／記者王雯玲翻攝）