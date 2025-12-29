南高雄醫療量能再升級！ 鳳山醫院攜手長庚體系擴增病床、導入智慧醫療

委託高雄長庚醫院經營的高雄市立鳳山醫院，新建二期工程於今（29）日正式完工啟用，病床增至349床，並導入智慧醫療系統，提升南高雄醫療服務邁入嶄新里程碑。啟用典禮由高雄市長陳其邁與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持。

圖說：高雄市長陳其邁主持鳳山醫院二期工程啟用典禮。圖片來源／高雄長庚醫院提供

高雄市議會議長康裕成、長庚醫療財團法人主任委員程文俊及多位地方民代與醫界代表均到場見證，宣告鳳山醫院成為具備中重度急救發展量能的醫療重鎮，為在地居民帶來更即時、完整的醫療照護。

市長陳其邁表示，鳳山醫院肩負南高雄重要公立醫院角色，面對人口結構老化與醫療需求不斷增加，市府持續投入資源強化在地醫療建設。隨著二期工程完工啟用，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質的治療，有效減輕轉診負擔，落實醫療平權。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，為提升醫療品質，鳳山醫院引進多項先進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，讓南高雄民眾在地即可享有與大型醫學中心接軌的醫療服務。此外，醫院也全面導入智慧醫療系統，從掛號、檢查到治療的流程更順暢，搭配便民設施，讓民眾就醫更省時省力，也更安心。

鳳山醫院院長李建德表示，鳳山醫院二期工程自111年3月起動土興建、114年12月完工啟用，耗時三年多，二期工程緊鄰一期醫療大樓，完工後將與一期大樓互通，成為一棟加大版的地下三層、地上十層智能綠建築，總樓地板面積達1萬5,928坪，全院床數共349床，包括一般急性病房250床、特殊病房99床。

此外，新建多功能檢查中心與復健治療空間，整合診療流程，提供更舒適、安心的就醫環境與縮短檢查、治療的等待時間。未來醫院亦將持續擴充急診服務量能及床數，並規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長期照護服務，全院總床數將提升至400餘床，完善在地急重症與高齡照護體系。

長庚醫療財團法人自89年6月起正式接手鳳山醫院營運迄今，長期在地深耕，持續落實目「醫療走入社區」理念，已佈建多處醫事C級長照巷弄站及社區失智據點，提供健康促進、延緩失能與長者關懷服務。配合二期工程啟用，特別舉辦「銀采共創・風華綻放」社區服務據點聯合成果展，展出長輩們的繪畫、手作與創意作品，展現鳳山醫院推動健康老化與社區共融的具體成果。

圖說：鳳山醫院現場展示「銀采共創・風華綻放」社區服務據點聯合成果。圖片來源／高雄長庚提供

