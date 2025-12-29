南高雄醫療量能大躍進！鳳山醫院二期完工啟用 349床智慧醫療守護市民健康

▲病床倍增、智慧醫療到位！鳳山醫院二期啟用 南高雄醫療量能全面升級。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化南高雄地區急重症照護與整體醫療服務量能，高雄市立鳳山醫院二期工程於今（29）日正式完工啟用。隨著新大樓正式投入營運，全院病床數提升至349床，並全面導入智慧醫療系統，象徵南高雄醫療建設邁入嶄新里程碑。啟用典禮由高雄市長陳其邁與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持，高雄市議會議長康裕成、多位民意代表與醫界人士到場見證。

市長陳其邁表示，鳳山醫院肩負南高雄重要公立醫院角色，面對人口老化與醫療需求持續攀升，市府持續投入資源強化在地醫療建設。隨著二期工程完工，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來可大幅提升急重症照護能力，讓市民在地即可獲得即時且高品質的醫療服務，減輕轉診壓力，落實醫療平權。

院方指出，二期工程自111年動土、114年完工，與一期醫療大樓互通後，形成地下三層、地上十層的智能綠建築，總樓地板面積約1萬5,900坪。完工後，一般急性病房由原本100床擴增至250床，特殊病房由63床提升至99床，住院與急性照護量能大幅提升，並新設多功能檢查中心與復健治療空間，整合診療流程、縮短檢查與治療等候時間。

同時，鳳山醫院全面導入智慧醫療系統，優化掛號、檢查與治療流程，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，讓南高雄民眾在地即可享有與大型醫學中心接軌的醫療服務。未來也將持續擴充急診服務量能，並規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長期照護，完善南高雄急重症與高齡照護網絡。

鳳山醫院表示，將持續與市府及地方攜手合作，兼顧交通配套與社區溝通，打造安全、友善且永續的就醫環境，守護市民健康。（圖╱高雄市立鳳山醫院提供）