南鯤鯓代天府辦贈門聯春聯活動 13000份免費索取





迎接2026新年，有台灣王爺總廟之稱的台南市南鯤鯓代天府，於1月1日上午9時至12時，在廟前廣場舉行2026馬上添福贈春聯活動。總幹事侯賢名表示，今年贈春聯活動沒有現場揮毫，而是請來17位整復師為民眾作傳統整復推拿義診，期望民眾能健健康康過新年。另外，現場有門聯3000幅、春聯10000份供民眾領取，信眾索取踴躍。

南鯤鯓代天府創建於1662年，奉祀五府千歲，神威顯赫，信徒遍及海內外，名列國定古蹟、國家重要民俗、米其林三星級景點、台灣王爺總廟等十大殊榮。目前有分靈廟宇2萬8000多間，每年香客近千萬人次。該廟有著深厚的歷史與文化底蘊，名聞全國的五府千歲進香期，2013年獲得文化部指定為國家重要民俗。

總幹事侯賢名表示，2026馬上添福贈春聯活動，活動內容有開筆儀式、贈春聯、義診、國樂團現場演奏等。往年新年辦寫春聯贈春聯活動，請來書法家及水墨家現場揮毫，今年改辦傳統整復推拿義診，有17位整復師為民眾義診，獲得熱烈回響。多位信眾表示，參拜完後知道有推拿義診就報名參與，雖然僅10分鐘，卻讓身體獲得舒緩，暫時祛除酸痛，感覺很棒。

開筆儀式由侯賢名總幹事、黃偉哲市長夫人劉育菁、市議員方一峰、市議員謝舒凡、雲管處長徐振能、學甲警分局長巫建德、北門區長林建男等8人，分別寫下丙、午、鴻、禧、金、馬、添、福8個字，期許新的一年能馬上添福。贈春聯活動，則有門聯3000幅、春聯10000份供索取，民眾大排長龍領取。

侯賢名總幹事表示，廟方於五王殿向五府千歲跋桮請示新的一年吉祥字，分別選出興、旺、發3字杯選，旺字獲得最多聖杯，現場請來書法大師吳明昌書寫。南鯤鯓代天府將於農曆元月初一清晨5時舉辦開廟門儀式，凡參加者即贈送「旺」字吉祥字吊飾，期能帶給民眾新的一年萬事興旺、好運旺旺來。

而民眾關注的大山門重建問題，五府千歲指示需5年內完成。侯賢名總幹事說明，廟方將於今年請建築師設計規畫，期待快則3年，慢則5年，順利完工。待設計圖完成後會公佈，感謝全國信眾熱情響應，期望新的大山門為南鯤鯓代天府再展新意，在眾神護佑下，帶給信眾吉祥如意，生意興旺，錢財豐盈，平安順遂。

