南鯤鯓代天府馬上添福贈春聯 五府千歲吉祥字開放領取

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名公布丙午年吉祥字「旺」。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／北門報導

二０二六年元旦，南鯤鯓代天府援例舉辦「馬上添福」贈春聯活動，吸引民眾大排長龍等著領取。總幹事侯賢名公布丙午年由五府千歲降旨的吉祥字「旺」，將於農曆大年初一開廟門時，送給參與信眾吉祥字吊飾，期為民眾帶來好運、台灣要旺。

贈春聯活動一日上午九時登場，現場辦理開筆儀式，由市長黃偉哲夫人劉育菁、雲嘉南管理處長徐振能、市議員方一峰、謝舒凡、北門區長林建男、學甲警分局長巫建德及侯賢名等人，分別寫下丙、午、鴻、禧、金、馬、添、福八字，期許新的一年能馬上添福。現場備有三千幅門聯、一萬份春聯索取一空，首度有整復推拿服務，為民眾去除痠痛。

南鯤鯓代天府舉辦贈春聯，邀請來賓開筆寫下八字祈福。(記者盧萍珊攝)

侯賢名表示，日前向五府千歲跋桮請示丙午年的吉祥字，分別有興、旺、發三字評選，旺字獲得最多聖杯出線，廟方將於農曆大年初一清晨五時舉辦開廟門儀式，只要參加者就獲贈「旺」字吉祥字吊飾。

有關丹娜絲風災吹毀的大牌樓重建，侯賢名強調，五府千歲已指示要在五年內修復完成，今年廟方會請建築師設計規劃，期待快則三年、最慢五年順利完工，待設計圖完成後會公布，感謝全國信眾熱情響應，期望新的大牌樓為南鯤鯓代天府再展新意，在眾神護佑下，帶給信眾吉祥如意，生意興旺，錢財豐盈，平安順遂。