南鯤鯓代天府馬年國運籤 2/17上午11點五王殿前舉辦

南鯤鯓廟2025乙巳蛇年國運籤抽出第54首籤詩「聞仲西征十絕陣被破後逃」，屬下下籤。(資料照，記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府第16年舉辦新春抽國運籤，大年初一(2月17日)上午11點在五王殿前舉辦丙午馬年抽國運籤，將由總幹事侯賢名擔任抽籤官，常務監事邱敏華擔任擲筊官；南鯤鯓廟的蛇年國運籤是下下籤，馬年籤運如何，大年初一揭曉。

南鯤鯓廟抽國運籤在2011年開始舉辦，歷年抽籤結果有趣又玄奇，讓信眾津津樂道，速度最快的是抽出第1支籤詩就連3聖杯抽出國運籤，也曾60支籤詩竟未擲出聖杯。

廣告 廣告

南鯤鯓廟的國運籤也常出現重複抽中的情形，2012年抽國運籤，第一支籤詩「大鵬鳥亂宋朝」就連續3聖筊抽出，籤詩竟然和2011年是同一支，第一年和第二年的國運籤同一支，實在很神奇。

2015年國運籤「武則天坐天」被解讀台灣出女總統(指蔡英文)而爆紅，2019年抽國運籤，60支籤竟都博沒杯。

2020年抽中國運籤丙子籤首「漢李廣父子陣亡」，又與2018年國運籤同一支；2025乙巳蛇年國運籤抽出第54首籤詩「聞仲西征十絕陣被破後逃」，也是和2017年國運籤同一支，屬下下籤。而2022壬寅虎年國運籤，首度連擲8聖杯抽出，創最多聖杯數。

南鯤鯓代天府丙午馬年抽國運籤，大年初一(2月17日)上午11點將在五王殿前舉辦，將由總幹事侯賢名(中)擔任抽籤官。(資料照，記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鼓勵生育 台南六甲保安宮大年初一、初二送純銀手鍊共200條

快搶！雲林口湖鰻魚、龍膽石斑、大蝦「辦桌宴」 1桌只要4000元

搶先看！ 氣象專家曝「年假9天」天氣預報重點

國道初三、初四恐塞到深夜！ 春節匝道封閉管制一次看

