南鯤鯓去年抽「下下籤」牌樓倒了 今年代表字出爐

台南南鯤鯓代天府去（2025）年初國運籤抽到下下籤，一句「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，更是預測到7月的五門式木作大牌樓倒塌，引發民眾熱議。為迎接2026年的到來，南鯤鯓代天府在今年國運籤出爐前，公布丙午（馬年）吉祥字為「旺」，並獲得五府千歲允杯，代表台灣要旺了。

據《自由時報》報導，南鯤鯓代天府以「興」、「旺」、「發」3字，向五府千歲請示馬年代表字，最後王爺允杯選出「旺」，南鯤鯓廟總幹事侯賢名指出，這代表台灣要旺了，也祝福民眾新的一年能萬事興旺、好運旺旺來。

至於大家很關心的牌樓，侯賢名表示，五府千歲已降駕指示「5年內要重建」，預計今年將進行牌樓設計，有了各方信徒出錢出力支持，相信重建是絕對沒問題的，可以在3、4年內完成。

去年7月丹娜絲颱風襲台，歷史悠久的南鯤鯓代天府正殿牌樓應聲倒塌，震驚全台，而當年南鯤鯓代天府抽出的國運籤就是「下下籤」，詩籤內容「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，小字則為「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，似乎早就預測到會有此劫難，讓信徒們嘖嘖稱奇。

