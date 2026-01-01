南鯤鯓廟馬年吉祥字「旺」 五府千歲允筊選定

南鯤鯓廟總幹事侯賢名展示五府千歲選出馬年吉祥字「旺」，代表明年台灣要旺了。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕丙午鴻禧、金馬添福，保存國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」的台南北門南鯤鯓代天府，今天(1日)舉辦迎新年、贈春聯活動，公布丙午(馬年)吉祥字「旺」，由廟方向五府千歲擲筊同意，南鯤鯓廟總幹事侯賢名說，「旺」字代表明年台灣要旺了。

有「台灣王爺總廟」稱譽的南鯤鯓廟，選在新年元旦舉辦最早的贈春聯活動，許多信眾大排長龍索取，台南市長夫人劉育菁、侯賢名、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台南市民政局局長姜淋煌、北門區長林建男、學甲警分局長巫建德等人為寫春聯開筆，寫下「丙、午、鴻、禧、金、馬、添、福」，期許新的一年，大家馬上添福。

南鯤鯓廟大山門牌樓使用12根千年檜木，去年7月在丹娜絲風災中被吹倒，何時重建各方關注，南鯤鯓廟籌募重建捐款，侯賢名說，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾出錢出力支持，王爺神威顯赫，相信5年內「絕對沒問題」，今年籌辦將進行牌樓建築圖設計，應該可以在3、4年內重建完成大牌樓。

南鯤鯓廟並以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥物，最後獲王爺同意杯選出「旺」字，侯賢名說，南鯤鯓廟將在丙午年農曆元月初一清晨5點開廟門，信眾參加即可獲贈「旺」吉祥字的吊飾，期能帶給民眾新的一年萬事興旺、好運旺旺來。

贈春聯現場也請來17名整復師為民眾整脊推拿，並有國樂演奏，期望民眾健健康康過新年。南鯤鯓廟準備門聯3000幅、春聯10000份供民眾領取，信眾索取踴躍。

台南北門南鯤鯓代天府元旦舉辦迎新年、贈春聯活動，南鯤鯓廟總幹事侯賢名(右4)、台南市長夫人劉育菁(左4)、雲嘉南濱海宣風景區管理處處長徐振能(右3)等人為活動開筆。(記者楊金城攝)

贈春聯現場也請來整復師為民眾整脊推拿，健康過新年。(記者楊金城攝)

