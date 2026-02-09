南一中單車環島抵台大 校長陳文章迎接學弟們

生活中心／綜合報導

台南一中歡慶104歲校慶，由校長廖財固領軍，帶著師生與校友，展開單車環島之旅，一路從南部轉到花東，再往西部返程，每天都騎百公里，週一抵達台北，特別騎進台大，拜訪身為南一中校友的台大校長陳文章，有高一生現場開心喊出，以後要考台大！

台南一中的環島單車隊，浩浩蕩蕩騎進台大校園，身為南一中的校友、台大校長陳文章，當然要親自迎接。





南一中單車環島抵台大 台大校長陳文章親自迎接學弟

南一中單車環島抵台大。（圖／民視新聞）





同學們一字排開，跟大學長開心合照，由台南一中校長廖財固領軍，率領師生與校友，一路南下轉到花東，順利抵達台北，準備從西部回航，陳文章校長特別戴上，南一中校慶紀念帽，歡迎學弟到來。

南一中單車環島抵台大，台大校長陳文章也是校友，特別親自迎接。（圖／民視新聞）





台大校長陳文章說：「我是民國70年，就是1981年，在台南一中畢業，（校長會想挑戰看看嗎），哈哈哈哈哈我大概騎不了那麼遠，不過如果騎從這邊騎到淡水，我大概騎的做得到，所以我才會很佩服他們的勇氣。」

直呼很佩服學弟，為期九天的旅程，每天要騎約百公里，途中還歷經大雨，甚至寒流。

南一中學生尤翊存說：「全身都被噴成泥，就是整身全都是泥巴，那個真的是，應該一輩子都忘不了。」

南一中學生巫恩樂說：「昨天很冷，就是冷到真的，騎到很想哭，真的都一直發抖，我希望可以考上台大法律系。」





高一學生喊出目標想考台大法律系，大學長聽到直接拿出律師袍，讓學弟試穿，也有校友因為當年受傷，沒有騎完全程，特別再次加入。





南一中單車環島抵台大，高一生喊出目標要考台大法律系。（圖／民視新聞）









南一中校友（大二）李政達說：「不只牙齒斷掉我還腸胃炎，我那時候其實才騎不到一天，就總時程不到一天，目前現在都是健康完賽。」

南一中校長廖財固說：「真的是要佩服這些同學們，還有我們這幾位70歲的學長，兩年前開始來環島（途中），就是拜訪我們南一中，擔任國立大學的校長，包括這次有去台東大學，還有屏東大學再來海洋大學，今天就來台大，前年來了之後，我們台大的人數就創新高，南一中校長廖財固vs.台大校長陳文章，好南一中加油。」

南一中人才濟濟，遍地全台，接下來要師生們要前往新竹，預計12號回到台南，完成熱血的環島挑戰！

