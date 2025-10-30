南一中天文社邀市民觀測「土星環消失」與「檸檬彗星」

臺南一中天文社社師顏鴻選拍攝到環幾乎消失的土星（圖／臺南一中提供）

記者林怡孜／台南報導

南一中天文社將於十一月一日舉辦一場結合講座與實地觀測的科普活動，迎接十五年一遇的珍稀天象「土星環消失」與即將劃過夜空的「檸檬彗星（C/2025 A6 Lemmon）」，邀請市民朋友一同仰望星空、感受宇宙的壯麗。

土星環是太陽系最壯觀的行星環系統，但由於環面與地球視角的變化，約每十五年會出現一次「環消失」現象。今年十一月，土星與其環帶幾乎呈一直線，將出現宛如「串丸子」的奇景，是難得一見的觀測時機。與此同時，天文學家新發現的「檸檬彗星」也將於十一月初接近太陽，亮度達四至五等，屆時在無光害環境中有機會以肉眼觀測，為秋夜星空增添亮點。

活動分為兩部分，下午在臺南一中舉行講座《消失的土星環》，由天文社社師顏鴻選主講，深入解析土星環的形成與變化。晚間於安平觀夕平台進行觀測，由南一中與南女中天文社學生共同帶領民眾透過望遠鏡觀察「土星環消失」與「檸檬彗星共舞」，並安排星空導覽員進行現場講解，讓參與者不僅看見天象，更理解其背後的科學。

南一中天文社多年來持續推動校園天文教育與公眾導覽活動，這場「土星環消失與檸檬彗星共舞」活動，將成為臺南秋夜最浪漫的一場宇宙之約。