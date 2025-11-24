南一中百年校園開放 打造共享學習日

台南一中邀請各界走進竹園岡，共同感受百年名校的活力與魅力。（南一中提供）

記者林怡孜／台南報導

台南一中將於十二月六日舉行創校一百零四週年校慶，今年特別以全新形式推出首屆「學校開放日（OPEN HOUSE）」，首度向民眾敞開百年竹園岡校園，從名師講座、人文走讀到探究實作及校史展覽，打造一座「城市裡的全天候學習場域」。不僅為校慶增添教育深度，更象徵高中校園正逐步走向公共化、成為全民共享的知識平台。

此次首度以跨領域方式重新詮釋校園。走進南一中，不再只是參觀，而是能真正踏進教室、實驗室與歷史現場，親身參與學習。校方攜手學生聯合會與名師團隊，規劃涵蓋高中生涯規劃、科學探究、國文素養等實用講座，協助不同學齡的學生與家長掌握最前線的教育趨勢。

廣告 廣告

活動也擴展至校園外，由文史工作者帶隊的「竹園岡 × 西竹圍人文走讀」將串起清代、日治至現代的城市記憶，讓參與者在短短一段路途中，看見台南百年的時間軸與人文脈絡，彷彿把整座城市化為戶外博物館。科學教育大樓則變身為深受親子喜愛的「探究樂園」，規劃飛行種子模型、自然觀察、創新實作等活動，讓孩子在做中玩、玩中學，體會新課綱所倡導的探究精神。校內逾四十個社團也將同步展演，從音樂、舞蹈、戲劇到多元創意展出，呈現南一中最具生命力的青春樣貌。

當天也將完整亮相百年校史。「南風竹園校史館」將展出珍貴校史文物，而由一一六級學生策劃的跨國合作《瓷深の約定》瓷器特展，更讓地方高中呈現國際視野，展現南一中新世代學生的創作能量與全球眼界。

南一中校長廖財固表示，舉辦「學校開放日」並非單純慶祝校慶，而是希望讓教育重新回到生活。讓學校不只是學校，更是啟發孩子與大人共同成長的公共平台。也希望此模式能成為台南公立高中職的示範，開啟更多學校與社區共好的契機。