南一中赴開基玉皇宮參拜 祈求學測順利

台南一中校長廖財固（前排右五）率課室主管和考生家長代表，至開基玉皇宮參拜五文昌帝君。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

開基玉皇宮直達「天聽」的五文昌帝君成為台南國、高中學校考前祭拜考神最佳去處。今年大學學科能力測驗訂一月十八日登場，為替考生祈求平安順利、安定心神，台南一中一月六日由校長廖財固帶領課室主管、學生代表舉辦「祈願考試植福」活動，祈求玉皇上帝與文昌帝君庇佑學子文思泉湧、應試順利，考取理想校系。

開基玉皇宮近幾年陸續有很多學校在考季前參拜文昌帝君，其「考神系列」包括張亞子化身的文昌梓橦帝君、關聖帝君、文魁夫子、朱熹夫子和孚佑帝君等五位考生的守護神，由於他們的神龕就在玉皇上帝虎側，保佑功力大為加強，最近家齊高中剛由校長陳韻如親率相關主管前來參拜，昨天南一中的祈願考試祈福儀式更已行之有年，因為有效，所以年年都來。

台南一中校長廖財固表示，考前祈福是一種「安心鎮定」的儀式感，讓學生在高度壓力下獲得心理支持與祝福，也凝聚師長、家長與社會對考生的共同關懷。

近幾年來，南一中辦理考前祈福活動，學測成績亦穩定成長，近年考取頂尖大學比例達四成六以上，表現亮眼。今年尚未應試，已有高三學生透過特殊選才錄取頂大。

考試祈福儀式備妥包子、肉粽、白菜頭、蒜頭、食用油及金榜題名蛋糕等供品，象徵「包中」、「好彩頭」、「精於演算」、「一路順暢」。台南一中今年因夜讀自習參與學生人數達四百二十人，特別加碼準備四個金榜題名蛋糕，期盼將祝福分享給每一位努力衝刺的考生。

開基玉皇宮以實際行動支持教育，自去年起每年捐助南一中二十萬元，挹注弱勢學生急難救助及校儀隊發展。主任委員涂大松表示，教育是翻轉人生的重要力量，期盼透過即時而具體的協助，成為孩子面對困境時的後盾。