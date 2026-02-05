南一書局×力宇教育 攜手合作全面升級學校教學支援服務

▲南一書局與力宇教育攜手合作，打造以教師為核心的教育支持系統。

打造以教師為核心的教育支持系統

【記者 沁諠／台北 報導】在教育環境快速變動的時代，第一線教師正面臨多重挑戰。教師不僅肩負教學責任，更承擔大量備課、行政與親師溝通壓力，是教育轉動過程中最辛苦、也最關鍵的角色。看見教師在教學現場的真實需求，南一書局宣布與力宇教育展開策略合作，結合長期累積的教學內容研發經驗與數位教學科技優勢，共同打造更貼近教師需求的教學支持系統，協助教師降低教學與行政負擔，讓教育專業回到教學本身。

廣告 廣告

全球教師共同課題：科技加速下的隱形教學壓力

根據 2024 年經濟合作暨發展組織（OECD）發布的 TALIS（國際教與學調查）報告指出，全球教師普遍仍對教學工作懷抱高度投入，但過度繁瑣的行政作業、頻繁的政策調整與碎片化的改革指標，正逐步侵蝕教師的專業自信與心理幸福感。報告顯示，教師的工作內容早已超越單純的教學角色，需同時應對課程設計、學習評量、親師溝通、行政填報與科技工具應用等多重任務，使原本應專注於學生學習的時間與心力被大幅壓縮。

隨著數位科技與 AI 教育應用加速進入校園，TALIS 也指出，若缺乏完整配套與整合設計，科技反而可能成為教師的隱形壓力來源。當教學系統過度強調效率與數據產出，卻未能同步考量實際教學脈絡，將可能增加教師的技術負擔，進而影響教學品質與學生的學習體驗。

▲從教材到數位互動，全面升級教師教學支持。

南一 × 力宇：從教材內容到數位教學的完整布局

南一書局深耕臺灣教育逾 70 年，長期服務北中南各級學校，陪伴教師走過不同課綱世代與教學轉型。南一不僅提供教材，更建立橫跨全臺的教學服務團隊，深入校園傾聽需求，支援課堂教學實務，從紙本到數位，始終與第一線教師並肩同行，累積對教育現場最真實而長期的理解。

力宇教育則以「成為未來教育的領航者」為目標，整合資深教材編輯、專業教師與數位研發團隊，提供亞洲全方位教育服務。特別在數位教學科技上，透過 3D 互動動畫、VR、AR、MR 等技術，開發跨載具、跨平臺的教學互動元件，回應新世代學習需求。

此次南一書局與力宇教育的合作，並非僅著眼於教材數位化，而是回到「如何真正支持教師教學」的核心問題，整合教學內容、數位平臺與教學互動設計，減少教師在不同系統與工具間切換的負擔，讓科技成為輔助教學的助力，而非額外壓力。

在教學現場，老師需要的不只是更多工具，而是能理解教學脈絡、同時跟得上未來趨勢的整合支持，從而建立一個能長期陪伴教師、理解教育現場、持續進化的支持系統。未來，南一書局與力宇教育也將持續傾聽第一線教師與學校的聲音，與教育夥伴並肩前行，共同推動更具韌性與溫度的教育發展。（圖／業者提供）