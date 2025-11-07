南2高嘉義竹崎段2貨車追撞 車頭全毀2人無呼吸心跳

南二高嘉義竹崎南下路段重大交通事故，2人OCHA、1人傷。（圖：爆料公社公開版臉書）

南二高嘉義竹崎南下路段，今天（7日）發生一起貨車追撞事故。強烈的撞擊力道，導致後方貨車車頭全毀，當場有2人失去生命跡象、1人受傷。嚴重事故一度造成該路段南下交通全面受阻，後方車流回堵約5公里。事故原因正由國道警察調查釐清中。

國道警方指出，這起2輛貨車追撞的交通事故，發生在上午10點20分左右，國道3號南下291公里嘉義竹崎路段。追撞前方的大貨車車頭全毀，現場車體和零件碎片四散，車內二人當場失去生命跡象。

事故發生後，嘉義縣消防局立即派遣人車趕到現場救援，並將失去呼吸心跳的二人，以及一名傷者送醫搶救。事故現場在中午前排除，一度受阻的交通，也已經恢復正常。事故原因還有待進一步調查釐清。（龐清廉報導）